قوات الاحتلال تواصل قصف جباليا وسقوط عشرات القتلى

في اليوم الـ 75 من العدوان الإسرائيلي..

في مزيد من إبراز عدوانية الاحتلال الدامية.. تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مُختلفة في قطاع غزة، وتركز القصف على جباليا، وخان يونس شمال وجنوب القطاع في اليوم الـ 75 من العدوان على غزة.

وذكرت مصادر طبية وصحفية في القطاع، اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط، إن قصفًا إسرائيليًا كثيفًا يستهدف جباليا شمالي قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مؤكدة أن القصف على جباليا يأتي عقب استشهاد 16 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين مساء أمس الثلاثاء، في قصف استهدف بلدة ومخيم جباليا.

وأكدت المصادر قيام قوات الاحتلال بإعدام أكثر من 13 شخصًا في منزل عائلة عنان، أمام أعين الأطفال والنساء شمال غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وأفادت المصادر باستشهاد طفل وسقوط عدد من الجرحى في قصف استهدف منزلًا في الحي الياباني غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبوقوع إصابات جراء غارة إسرائيلية على حي الأمل بالمدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً وسط مخيم الشابورة وسط مدينة رفح؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الأشخاص.

وكان 13 شخصًا استشهدوا وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة، واستشهد 15 شخصا وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل غرب خان يونس، جنوب القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال أحياء التفاح والدرج والشجاعية شرق مدينة غزة، كما قصف طيران الاحتلال منزلا قرب بركة الشيخ رضوان في المدينة.

وأفادت المصادر الطبية بأن نحو 100 شهيد ومئات الجرحى وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس، جراء المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 19650 شهيدًا، بالإضافة إلى نحو 52600 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.