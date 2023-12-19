الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل

مشعل الأحمد الجابر
مشعل الأحمد الجابر الصباح

تلقى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اتصالا ھاتفيا مساء اليوم الثلاثاء من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر خلاله عن خالص تعازيه لأمير الكويت وللأسرة الكريمة بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلھم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

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دبلوماسي إيراني: نأمل في تعزيز العلاقات مع الكويت

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أمير الكويت يوجه الشكر لملوك ورؤساء وقادة العالم للعزاء في وفاة الشيخ نواف

وأعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال الاتصال عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه الرئيس رجب طيب أردوغان من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء متمنيا له موفور الصحة وتمام العافية.

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