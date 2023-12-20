الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد.. نور النبوي يطلق الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة: احنا مين؟!

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة

أطلق الفنان نور النبوي، البرومو الرسمي لفيلم الحريفة، المفترض عرضه يوم 4 يناير في دور العرض المصرية.

طرح الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة

نشر نور النبوي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الإعلان الرسمي للفيلم، وعلق، قائلاً: "توكلنا على الله.. الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة.. ٤ يناير بجميع دور العرض في مصر و ١١ يناير في جميع الدول العربية.. احنا مين؟! احنا الحريفة".

أحداث فيلم الحريفة

تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن، حول ماجد وهي الشخصية التي يجسدها الفنان نور النبوي، لاعب كرة القدم الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين، العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي اضطرته الظروف لأن يصبح فردًا منها.

أبطال فيلم الحريفة

ويشارك نور النبوي في بطولة الفيلم، العديد من الفنانين، منهم: نجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، ونور إيهاب، أحمد غزي، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة التي تعد أولى تجاربه الفنية.

فيلم الحريفة
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تمهيداً لطرحه.. إطلاق البرومو الرسمي لفيلم الحريفة (شاهد)

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تمهيداً لطرحه.. إطلاق البرومو الرسمي لفيلم الحريفة (شاهد)

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