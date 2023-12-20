تمهيداً لطرحه.. إطلاق البرومو الرسمي لفيلم الحريفة (شاهد)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الحريفة إعلانه الرسمي، المفترض إطلاقه يوم 4 يناير في دور العرض المصرية و11 يناير في جميع الدول العربية.

أبطال فيلم الحريفة

والفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للفنان بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، واللاعب السابق أحمد حسام ميدو، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

فيلم الحريفة

أحداث فيلم الحريفة

وتدور أحداث فيلم الحريفة حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة زملاء من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة، جائزتها مليون جنيه.

ويشهد التريلر مجموعة من ضيوف الشرف، من لاعبي كرة سابقين: مثل عبد الستار صبري وأمير عبد الحميد وتامر بيجاتو وجمال حمزة، وصانعي محتوى: مثل عمر الطوبجي، ومشاهير التيك توك مثل شبيه صلاح وماني وفاندايك، وجاءت الإشادات كبيرة على موسيقى الفيلم التي كانت واضحة في الإعلان، ومن المتوقع أن تكون جزء أساسي من الفيلم وهي مزيكا الوايلي التي لاقت انتشارًا واسعًا الفترة الماضية.