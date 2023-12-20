الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إسعاد يونس تعلن موعد إطلاق فيلم "عصابة عظيمة"

فيلم عصابة عظيمة
فيلم عصابة عظيمة

أعلنت النجمة إسعاد يونس عن موعد إطلاق فيلم "عصابة عظيمة" في دور العرض السينمائي، والذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية.

ونشرت الفنانة إسعاد يونس البوستر الخاص بها في العمل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، معلقًة: "أخيرًا وبعد غياب طويل إسعاد يونس راجعة على شاشات السينما من خلال الفيلم الكوميدي عصابة عظيمة، في جميع دور العرض 4 يناير."

https://www.instagram.com/p/C1C_BaZojEQ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

أبطال فيلم عصابة عظيمة

فيلم عصابة عظيمة من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

https://www.instagram.com/p/C1CoWatIIjy/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

أحداث فيلم عصابة عظيمة

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

فيلم عصابة عظيمة 
txt

عرض فيلم "آل شنب".. الأسود يخيم علي نجوم الفن تضامناً مع غزة

مواد متعلقة

هشام عاشور يحسم الجدل حول حقيقة انفصاله من نيللي كريم.. شاهد

عرض فيلم "آل شنب".. الأسود يخيم علي نجوم الفن تضامناً مع غزة

سامح الصريطي يكشف كواليس معاناة ابنته وسبب تعرضه لانتقادات حادة: الهجوم لم يهزمني

حسين فهمي يعلق علي بوستر فيلم "الإسكندراني": إسكندرية بتخلق فنانين

رضا البحراوي يطلق أغنيته الجديدة بعنوان "أنا الحدوتة".. شاهد

محمد عدوية يعلق بعد إطلاقه "قبطان سفينتي": لا أفكر في التريند

عمر كمال يكشف سبب تأجيل دويتو "أخوك يشرف" برفقة محمود الليثي

تضامنًا مع القضية الفلسطينية.. "أبو" يُطلق أغنيته الجديدة بعنوان "العالم أعمى"
الجريدة الورقية