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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين السيد: أشك أن يحصل الزمالك على حقوقه بعد تعرض رباعي الشباب لإصابات خطيرة

زمالك 2005
زمالك 2005

أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك 4 لاعبين من فريق 2005، تعرضوا لإصابات خطيرة خلال مباراة فيوتشر، والأمور كانت تسير بشكل طبيعي دون أي خناقة أو اشتباك.

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وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "هناك ثنائي تعرضوا لبلع اللسان وآخر ارتجاج في المخ ولاعب تعرض للإصابة بشرخ في الركبة والحصول على 20 غرزة".

وأضاف حسين السيد: "حكم المباراة إسلام القماش لم يخرج أي بطاقة للمنافس، وسوف نقدم تقارير طبية وإن كنت أشك في الحصول على حقوقنا، والكرة في مصر أصبحت عشوائية وغير احترافية".

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "هل دي لعبة؟ لاعبين تتعرض لإصابات خطيرة وأتمنى أن يكون هناك موقف من اتحاد الكرة وإن كنت أشك".

واختتم: "ثنائي الارتجاج في المخ وبلع لسانهم يتواجدوا تحت الملاحظة
حتى الآن، أما من تعرض للإصابة في الركبة وصاحب 20 غرزة خرجوا من المستشفى".

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