السبب في الوصلة.. إجراء جديد في واقعة حريق وسط البلد

طالبت جهات التحقيق خبراء المعمل الجنائي لمعاينة مسرح الحريق الذي اندلع في محل ملابس بمنطقة وسط البلد بالقاهرة ،وأسفر عن حدوث خسائر مادية حيث التهمت النيران كميات من الملابسات ،وكلفت بإعداد تقرير واف بأسباب الحريق، وحصر التلفيات.



قال مصدر أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران التي أتت على محتويات المحل ،وطالت أجزاء من المحلات المجاورة، وتم السيطرة على النيران دون ضحايا في الأرواح.

كانت منطقة وسط البلد،قد شهدت اندلاع حريق هائل فى محل ملابس شهير بشارع 26 يوليو، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران واخمادها

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تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغ بنشوب حريق مروع في محل لبيع الملابس بمنطقة وسط البلد بشارع 26يولية،وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية الاي انتقلت إلي مكان الحريق ،واتت النيران على محتويات المحل ،وسط حالة من الفزع والخوف بين المارة من تصاعد السنة النيران والدخان الناجم عن الحريق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الحماية المدنية على استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الحماية المدنية إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.