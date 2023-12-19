700 مليون دولار تسوية دعوى قضائية لجوجل

علاوة على القتال (والخسارة أمام) Epic Games بشأن مخاوف مكافحة الاحتكار في متجر Play، تحارب Google دعوى قضائية مماثلة رفعتها 36 ولاية ومقاطعة كولومبيا في عام 2021. وتم الإعلان عن تسوية لهذه الدعوى في سبتمبر، لكن القاضي لا يزال كان لتأكيد الشروط. الآن، أعلنت جوجل أنها ستدفع غرامة قدرها 700 مليون دولار وستقوم بإجراء تغييرات طفيفة إلى حد ما على متجر Play.

ومن هذا المبلغ، ستقوم جوجل بتوزيع 630 مليون دولار على المستهلكين الذين ربما دفعوا مبالغ زائدة مقابل التطبيقات أو عمليات الشراء داخل التطبيقات على جوجل بلاي (بعد الضرائب، وأتعاب المحامين، وما إلى ذلك). ويغطي ذلك حوالي 102 مليون شخص، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست. وستدفع أيضًا 70 مليون دولار في "الصندوق الذي ستستخدمه الولايات"، وفقًا لمدونة جوجل.

التغيير الرئيسي الآخر هو أن Google يجب أن تسمح للمطورين بتوجيه المستهلكين نحو التحميل الجانبي لتجنب رسوم متجر Google Play على الاشتراكات وما شابه. ستفعل ذلك من خلال "لغة محدثة تُعلم المستخدمين بهذه المخاطر المحتملة لتنزيل التطبيقات مباشرة من الويب لأول مرة". ومع ذلك، ستقتصر هذه الإجراءات على سبع سنوات للتحميل الجانبي وخمس سنوات للغة المحدثة، وفقًا لصياغة التسوية التي رصدتها The Verge.

ستدرج Google أيضًا لغة تنص على أنه "يمكن لمصنعي المعدات الأصلية الاستمرار في تزويد المستخدمين بخيارات خارج الصندوق لاستخدام Play أو متجر تطبيقات آخر". بدءًا من Android 14، سيتم السماح لمتاجر الجهات الخارجية بالتعامل مع تحديثات التطبيقات المستقبلية، بما في ذلك عمليات التثبيت التلقائية. كما تعمل أيضًا على توسيع نطاق فواتير اختيار المستخدم التي ستسمح لتطبيقات وألعاب Android بتقديم نظام الدفع الخاص بها في الولايات المتحدة. تنص Google على أن "المطورين قادرون أيضًا على عرض خيارات تسعير مختلفة داخل التطبيق عندما يقوم المستخدم بإجراء عملية شراء رقمية".

سيُطلب من الشركة إجراء هذه التغييرات لمدة خمس أو ست سنوات كحد أقصى (سبع سنوات للوسائل البديلة لتنزيل التطبيقات). بمعنى آخر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى قطع الوصول إلى التحميل الجانبي أو متاجر تطبيقات الطرف الثالث بعد تلك النقطة، أو يجعل من الصعب على المستهلك العادي العثور على هذا الخيار.

شيء آخر كبير مفقود هو روابط الدفع الخارجية. تنص اتفاقية التسوية على أن "Google غير مطالبة بالسماح للمطورين بتضمين روابط تأخذ المستخدم خارج التطبيق الموزع من خلال Google Play لإجراء عملية شراء".

يمثل مبلغ التسوية جزءًا صغيرًا من مبيعات Google، أما الشروط الأخرى فهي عبارة عن تغييرات طفيفة نسبيًا مقارنة بما تفعله بالفعل. كما أنها لا تشمل Epic Games، التي فازت بدعوى قضائية ضد Google في وقت سابق من هذا الشهر (تعهدت Google بالاستئناف). لا تزال المحكمة بحاجة إلى الموافقة رسميًا على تسوية الولايات.

جادلت جوجل أيضًا في تجربة Epic بأن المستهلكين كانوا قادرين على الحصول على الألعاب عن طريق التحميل الجانبي ووسائل أخرى، لكن ذلك فشل في التأثير على هيئة المحلفين. عندما تم الإعلان عن التسوية مع الولايات في سبتمبر، قال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic، إنه إذا "تركت ضريبة Google كما هي" فإن شركته ستواصل القتال. وقال في ذلك الوقت: "لا يستفيد المستهلكون إلا إذا لم يفتح تطبيق مكافحة الاحتكار الأسواق فحسب، بل أعاد المنافسة في الأسعار أيضًا".