طارق فهمي عن الهدنة بغزة: مصر ستتحول من وسيط إلى شريك (فيديو)

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن بؤرة مايحدث بشأن الهدنة التي يتم الاتفاق عليها حاليا بين إسرائيل وحماس هو التركيز على مصر والمرحلة الأولى تكمن في أن تتحول القاهرة من وسيط إلى شريك وتفكيك عناصر الأزمة هيكليا.

وأضاف طارق فهمي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” على فضائية “إل تي سي” مساء اليوم، أن المرحلة التالية ستتحول من هدن إنسانية إن تمت، إلى هدن سياسية تبدأ من وقف إطلاق نار تمهيدي إلى وقف إطلاق نار مستمر ثم التقدم بتعهدات مباشرة وهذه كله في المرحلة الأولى.

أهم نقطة في الاتفاق بين المقاومة والاحتلال

وأشار إلى أن أهم نقطة في الاتفاق بين المقاومة والاحتلال هي الضمانات المباشرة واستمراره لأنه سيكون في مرحله يحتاج لإرادة سياسية ودعم مباشر.

وأوضح طارق فهمي أن بعض التغيرات التي حدثت خلال المواجهة جزء منها مرتبط بحماس هل ستستمر حماس في المعادلة أم أنها ستكون جزء من كلـ مشيرا أن السيناريو المطروح من الولايات المتحدة وإسرائيل عدم وجود حماس في المعادلة ولكن حماس تريد أن تبقى في المعادلة وطبعا المقاومة الفلسطينية في الصدارة .

وأكد أن عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع ستحتاج إلى دعم وقبول غير موجود الآن وهو مايدفع إسرائيل أن تبقى في القطاع بعض الوقت لفرض ترتيبات أمنية واستراتيجية ولابد أن تكون هناك سلطة رمزية.

ولفت طارق فهمي إلى أن إسرائيل للأسف أمام اختيارات صفرية بمعنى أن لكل طرف حساباته فمجلس الحرب له حساباته وتقديراته وهناك ضغوط من أسر الضحايا والأسرى الإسرائيلين وأن الولايات المتحدة طرف رئيسي في ما يجري لكن بطبيعة الحال ليس الأمر متعلق بهدنة عاجلة المهم نجاح الهدنة لأنه من المرجح تجدد وتصعيد الأعمال العسكرية لإثبات الوجود.