محافظ جنوب سيناء يوجه بالاستعداد لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى بالمحافظة الفترة القادمة

خلال ترأسه لجلسة المجلس التنفيذي اليوم / فوده يهنئ الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديده فوده يهنئ القائمين على العملية الانتخابية بمدن جنوب سيناء ويؤكد على رقي ووعي المواطنين

وجه اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء التهنئة الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبه فوزه في الانتخابات الرئاسية لفتره رئاسيه جديده، كما وجه الشكر الى شعب مصر كافه متمنيا دوام الاستقرار والتقدم والرقي لمصر،

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لجلسه المجلس التنفيذي اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عامل المحافظة بطور سيناء ،بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومديري المديريات والادارات بالمحافظة،

كما وجه المحافظ الشكر الخاص الى كافه المسؤولين والذين اداروا تنظيم الانتخابات الرئاسية داخل مدن المحافظة والتي شهد العالم بنزاهتها مما اثبت وعي ورقي الشعب المصري امام العالم ،

واشار المحافظ الى لقاءاته مع عدد من الوزراء خلال الايام الماضيه من اجل تدعيم اواصر التعاون ومن امثلتها لقائه مع وزير الانتاج الحربي ، حيث تمت الموافقة على توريد خمس اتوبيسات تعمل بالكهرباء للعمل بمدينة شرم الشيخ ، بالإضافة الى اثنين شاحن من اجل عوده المظهر الراقي التي كانت عليه مدينه شرم الشيخ ابان مؤتمر كوب 27، بالإضافة الى الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الاخرى في مواعيدها المحددة ،

وكذا اللقاء الهام مع السيد رئيس الوزراء حيث تم استعراض عدد من المشروعات الكبرى والمقرر افتتاحها خلال الفترة القادمة والتي تبلغ تكلفتها 4.5 مليار جنية في عدد من القطاعات والمجالات الهامه منها الخدمية والثقافية والتراثية والترفيهية من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجذب المزيد من الحركة السياحية ،

واستمع المحافظ الى تقرير مدير مديريه التموين والذي اوضح فيه ان الرصيد الاستراتيجي من السكر التمويني يتجاوز اربع شهور ونصف والزيت اربع شهور والمكرونة خمس شهور مع توفر كافه السلع المفتوحة المتنوعة والحرة بأرصدة كافيه في كافه فروع دلتا ماركت، وقام المحافظ بتوجيه الشكر له على مجهوداته البارزة خلال الفترة السابقة،

واشار مدير عام التخطيط الى أهمية جوله المحافظ بعدد من الهيئات والوزارات المختلفة والتي اتت بثمارها ومنها قيام المحافظة باستغلال مساحه 265 فدان بمنطقه سهل القاع بطور سيناء لإقامة مزرعة نخيل برحي بنظام حق الانتفاع ،بالإضافة الى احياء مشروع محكي الجبيل وغيره من الموضوعات الاخرى وقدم المحافظ الشكر له ايضا على جهوده البارزة ،

كما طلب المحافظ من مدير مديريه الزراعة أنشاء معصره زيتون متطورة على غرار المعصرة التي فتحت اليوم في مدينه راس سدر وطرحها للمستثمرين الجادين في هذا المجال ،

كما وجه المحافظ بدراسة الطلب المقدم بتوسيع منطقه المقابر مدينه نويبع، وكذا زياده سرعه تجهيز العمل بالوحدة الصحية وقريه التراث بمدينه شرم الشيخ تمهيدا لافتتاحهما اواخر يناير المقبل ،

كما قرر المحافظ تشكيل لجنه لإعداد تصور لتسميه الميادين الخمسة الجدد بشرم الشيخ والموافقة عليهم،

كما تم مناقشه الاسلوب الامثل للقضاء على ظاهره الكلاب الضالة بمدينه شرم الشيخ.

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