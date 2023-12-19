الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جنود الاحتلال المصابون يرفضون زيارة بنيامين نتنياهو

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

رفض عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي المصابين في مستشفى شيبا بمدينة رمات غان، زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته القناة 13 العبرية.
 

ووصل عدد القتلى من جيش الاحتلال منذ بدء الاجتياح والعدوان البري على القطاع إلى 137.
 

يذكر أن المقاومة الفلسطينية قبل الاجتياح البري أعلنت في بيان لها:  "أنَّ الخيارات المطروحة أمام الجندي الصهيوني عند دخوله لقطاع غزة هي أربعة خيارات ، إما أن يسقط قتيلًا ، أو يقع أسيرًا ،  أو أن يصاب بإعاقة مستديمة ، أو أن يعود بمرضٍ نفسي إلى الأبد".

وحاليا تقع اشتباكات عنيفة في شرق ووسط وشمال خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ74 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 19 ألفا و667 شهيد، إلى جانب 52 ألفا 586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.

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