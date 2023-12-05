إبراهيم عيسى: "حماس تريد أن تكون ملكة ولو على مملكة من تراب"

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الهدف الذي يصدره الاحتلال الإسرائيلي وهو القضاء على حركة حماس، مشددًا على أن فكرة القضاء على حركة حماس من قبل الاحتلال حديث يقارب "الهجص".

كلمة الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن الأحداث في غزة:

وأوضح أن إسرائيل تكذب به وتروجه ولكن لا يجب تصديقه، معقبًا: "تصديق فكرة القضاء على حماس يبقى خلل يحيط مساحة التفكير"، مؤكدًا أن هذه المنظمات لا تنتهي ابدًا، موضحًا أن حماس مخلص ومتشبث بفكرة القضاء على حماس حتى إذا لم تنتصر إسرائيل ستعلن حماس انتصارها، مشددًا على أن حماس لا يمكن أن تترك الحكم في غزة.

وتابع: "حماس تريد ان تكون ملكة ولو على مملكة من تراب"، مشددًا على أن الهدف الإسرائيلي من الحرب هو التدمير والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن هدف إسرائيل تحقق في قطاع غزة من خلال تدمير غزة، وحماس لم تفعل شئ لكي تجهض مشروع التهجير ولكنها من جلبت الاحتلال وادخلت القوات الإسرائيلية إلى قلب غزة وتشاهد الفلسطينيين وهم ينزحون من شمال غزة إلى الجنوب.

إبراهيم عيسى يوجه رسالة لقادة حماس

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن حماس قررت قتل الشعب الفلسطيني عن طريق عملية غير مدروس عواقبها وهو ما حدث في 7 أكتوبر، موضحًا أن كان على حماس أن تسمع وترضخ للسياسة المصرية من اللحظة الأولى، أو توافق على التدخل المصري لإنهاء الانقسام الفلسطيني، موضحًا أن من يؤيدي حماس دائمًا منزعجون من الديمقراطية في مصر ولديهم مشاكل مع الديمقراطية.

ونوه بأنه لماذا لا تفتح حماس الأنفاق أمما الشعب الفلسطيني للاحتماء من القصف الإسرائيلي، مشددًا على أن حماس تحكم غزة حكم منفرد واستبدادي وانقلابي، منوهًا بأن حماس تخدم المشروع الأكبر هو ابتزاز واستفزاز مصر.

وتابع: "الأنقسام والشقاق الفلسطيني أضاع فلسطين منذ ثلاثينييات القرن الماضي"، مشددًا على أن أرض فلسطين مغتصبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي كما أن حرية الشعب الفلسطيني في غزة مغتصبة من الحكم الفاشي الاستبدادي لحماس.