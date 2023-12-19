جامعة أسيوط تناقش التطوير المؤسسي بقطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا

البرنامج التدريبي للتأهيل لشغل منصب عميد كلية بجامعة أسيوط

نظمت جامعة أسيوط البرنامج التدريبي الخامس لتأهيل السادة الأساتذة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية، والمنعقد لمدة تلاثة أيام والذي نظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة؛ تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز، وبمشاركة 17 متدرب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، شارك الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تأهيل وتطوير الكوادر والقيادات الجامعية، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال؛ تفعيل دور المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، ومتابعة ورعاية الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل، ونشر الوعي بقضايا البيئة والمجتمع؛ لحل المشكلات البيئية؛ سعياً لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

واستعرض الدكتور أحمد عبد المولى خلال محاضرته؛ أبرز المعايير التي يجب مراعاتها عند تقديم أوراق الترشح منها؛ عرض الخطة الاستراتيجية الحالية والمستقبلية للكلية، ووضع أسس في إطار التنفيذ، والتعريف بالبرامج المعتمدة، وضرورة الإلمام بالجوانب الإدارية وعرض خطة العمل علي كيفية تنمية موارد الكلية وتطويرها، وإعداد ملف خاص للوافدين، وطرق زيادة أعدادهم خلال السنوات القادمة، مع إرفاق صور لكافة الأنشطة والجوائز التى حصلت عليها الكلية بمشاركته.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم خلال الجلسة العلمية؛ تفعيل دور الجامعة في تقديم خدمات شاملة للمجتمع من رعاية صحية وتعليمية وندوات توعية للمجتمع بفئاته المختلفة، وتشكيل لجان متخصصة من مجالات العمل المجتمعي والبيئي، وتوجيه البحث العلمي لحل المشكلات البيئية، واستحداث المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، والمشاركة في تنمية قدرات ومهارات الأفراد والمتخصصين وتقديم الاستشارات، ونشر الثقافة ورفع الوعي بين أفراد المجتمع من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وأنشطة مجتمعية متنوعة، وإطلاق القوافل الطبية للمراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لخلق بيئة تعليمية جديدة متطورة، والريادة في التنمية المستدامة للمجتمع محلياً وإقليمياً، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في ضوء إستراتيجية مصر 2030

يهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لشغل منصب عميد كلية، وذلك من خلال تناول مجموعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بالتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة. يشمل البرنامج أيضًا تحليل ومناقشة السياسات الجامعية والقوانين المتعلقة بأداء العميد، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال إدارة الكليات.

يتميز البرنامج بتوفير عدة فرص تدريبية وتطويرية للمشاركين، بما في ذلك ورش عمل تفاعلية، وجلسات حوارية مع خبراء في مجال الإدارة التعليمية، وزيارات ميدانية إلى كليات وجامعات متميزة للاطلاع على أفضل الممارسات العملية.

وفي ختام البرنامج، سيتم تقديم شهادات معتمدة للمشاركين التي تعكس تأهلهم وتطورهم في مجال الإدارة الجامعية. ومن المتوقع أن يكون لهذا البرنامج الإيجابي تأثير كبير في رفع كفاءة وأداء العمداء المستقبليين وتحسين جودة التعليم بالجامعة.

يشكل البرنامج التدريبي للتأهيل لشغل منصب عميد كلية في جامعة أسيوط فرصة قيمة لتعزيز التطوير المؤسسي وتطوير القيادات الأكاديمية المحلية. يأمل القائمون على البرنامج أن يستفيد منه الأساتذة المشاركون في تحسين مهاراتهم ومعرفتهم في مجال إدارة الكليات وأن يسهم في تحقيق التميز الأكاديمي ورفع مستوى الجودة بالكليات في جامعة أسيوط.

جانب من البرنامج التريبي

جانب من البرنامج التريبي

جانب من البرنامج التريبي

جانب من البرنامج التريبي