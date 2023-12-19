عادات غذائية خاطئة تسبب تساقط الشعر

غالبا ما تصبح السنة الجديدة سببا للتغييرات الخطيرة - على سبيل المثال، الناس مصممون على إنقاص الوزن والبدء في ممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل صحيح ولكن يرتكبون أخطاءًا صحية خطيرة.

عادات غدائية تضر الشعر

وفقا لدانيال غلاس، فإن أحد الأخطاء النموذجية هو اتباع نظام غذائي صعب لفقدان الوزن، ويدعي أنه إذا كان الشخص في حالة إجهاد جسدي أو عاطفي، فإن سوء التغذية الناجم عن النظام الغذائي سيؤدي إلى تساقط الشعر.

في حالة نقص السعرات الحرارية، يتضمن معظم الشعر دورة نمو، وبعد ذلك يسقط لإعطاء نمو جديد، ولكن الشعر الجديد لن يظهر لأنه ليس لديهم ما يأكلونه، وأوضح المتخصص أن هذه هي الطريقة التي يتكيف بها الجسم مع الوجود مع قيود غذائية شديدة.

ووفقا ل Glass، فهناك مشكلة أخرى وهي رفض اللحوم الحمراء والكربوهيدرات، والتي لاحظها العديد من أتباع HALS، ويصر الطبيب على أن مثل هذا الفشل ضار بحالة الجلد، واللحوم الحمراء والعديد من منتجات الكربوهيدرات هي مصدر للحديد، ونقصها يساهم في تساقط الشعر ويجعل الجلد عرضة للتهيج.

وأضاف المتخصص أن الشقوق في الشفاه والطفح الجلدي حول الفم ترتبط أيضا بعدم كفاية تناول العناصر الغذائية، وفي المقام الأول الفيتامينات مثل الفيتامينات A وK وB.

شدد الطبيب على أنه من أجل الحفاظ على مظهر صحي ومشرق، من الضروري استهلاك ما يكفي من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون والفواكه والخضروات كل يوم.