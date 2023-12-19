زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري سرًا تريند الساعة.. تصريح مفاجيء يحسم الجدل

خرجت النجمة غادة عبد الرازق عن صمتها لترد على أنباء زواجها من ثري قطري شهير، التي تداولها البعض مؤخرًا، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي علي ياسين، ببرنامج "كتاب الشهرة"، المُذاع عبر قناة الجديد اللبنانية.

غادة عبد الرازق تكشف حقيقة زواجها من ثري قطري شهير

ردت غادة عبد الرازق على سؤال مفاجيء تلقته من مجهول جاء به: "إلى الشيخة غادة عبد الرازق، اتجوزتي من ثري قطري من عائلة، هل لديك الجرأة للإفصاح عن اسمه لأول مرة؟".

غادة عبد الرازق

سخرت غادة عبد الرازق من السؤال، نافية ما جاء به حول زواجها، حيث قالت: "طبعا لأ، هبعت لك السؤال وإنت ابعت اسمه".

غادة عبد الرازق من برنامج كتاب الشهرة

على صعيد آخر، فاجأت غادة عبد الرازق الجمهور بإقبالها على خطوة جريئة، حيث قامت بقص شعرها أمام الكاميرا، ورصدت مراحل قصه حتى وصلت للشعر القصير وبدت بتصفيفة مميزة ولوك جديد غير من ملامحها وجعلها تصغر 20 عامًا.

غادة عبد الرازق



غادة عبد الرازق تفاجيء الجمهور بلوك جديد

ظهرت غادة عبد الرازق في الفيديو وهي في حالة صدمة، بينما يقوم مصفف الشعر اللبناني الشهير "منير"، بقص أجزاء طويلة من شعرها، حتى أصبح قصيرًا للغاية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

غادة عبد الرازق



وجاءت خطوة الفنانة غادة عبد الرازق بقص شعرها استعدادًا لتقديم شخصيتها في مسلسلها الجديد "صيد العقارب"، الذي من المقرر أن تخوض به ماراثون دراما رمضان المقبل لعام 2024.



غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تحتفل بإنطلاق تصوير صيد العقارب مع أبطال العمل

واحتفلت غادة خلال الساعات الماضية بانطلاق تصوير مسلسل "صيد العقارب"، مع أبطال وفريق عمل المسلسل، حيث تواجد معها رياض الخولي، وسيمون، والمخرج أحمد حسن، والمؤلف باهر دويدار.

ويضم مسلسل "صيد العقارب" نخبة مميزة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم غادة عبد الرازق، ورياض الخولى، ومحمد علاء جامايكا، وسيمون، وأحمد ماهر، وميار الغيطى، وعماد صفوت، وسامية عاطف، ومجدى بدر، وأحمد ماجد، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" في إطار إجتماعي تشويقي، وهو ينتمي لفئة المسلسلات المكونة من 15 حلقة فقط، وبالفعل انتهى المؤلف باهر دويدار من كتابة سيناريو وشخصيات المسلسل.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

وكانت آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل "تلت التلاتة" الذي خاضت به موسم دراما رمضان الماضي لعام 2023، وشاركها بطولته النجوم صلاح عبد الله، ومي سليم، وهو من إخراج حسن صالح.

غادة عبد الرازق

إلى جانب دور البطولة في حكاية "تحت الحزام"، ضمن حكايات مسلسل "حدث بالفعل"، الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وشاركها بطولتها النجوم خالد أنور، وسلمى أبوضيف.