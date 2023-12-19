صغرت ٢٠ سنة.. العقارب تجبر غادة عبد الرازق على قص شعرها بلوك صادم (شاهد)

فاجأت النجمة غادة عبد الرازق الجمهور بإقبالها على خطوة جريئة، حيث قامت بقص شعرها أمام الكاميرا، ورصدت مراحل قصه حتى وصلت للشعر القصير وبدت بتصفيفة مميزة ولوك جديد غير من ملامحها وجعلها تصغر 20 عامًا.



غادة عبد الرازق تفاجيء الجمهور بلوك جديد

ظهرت غادة عبد الرازق في الفيديو وهي في حالة صدمة، بينما يقوم مصفف الشعر اللبناني الشهير "منير"، بقص أجزاء طويلة من شعرها، حتى أصبح قصيرًا للغاية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

غادة عبد الرازق

سبب قص غادة عبد الرازق لشعرها



وجاءت خطوة الفنانة غادة عبد الرازق بقص شعرها استعدادًا لتقديم شخصيتها في مسلسلها الجديد "صيد العقارب"، الذي من المقرر أن تخوض به ماراثون دراما رمضان المقبل لعام 2024.



غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تحتفل بإنطلاق تصوير مسلسل “صيد العقارب” مع أبطال العمل

واحتفلت غادة خلال الساعات الماضية بانطلاق تصوير مسلسل "صيد العقارب"، مع أبطال وفريق عمل المسلسل، حيث تواجد معها رياض الخولي، وسيمون، والمخرج أحمد حسن، والمؤلف باهر دويدار.

غادة عبد الرازق

أبطال مسلسل صيد العقارب



ويضم مسلسل "صيد العقارب" نخبة مميزة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم غادة عبد الرازق، ورياض الخولى، ومحمد علاء جامايكا، وسيمون، وأحمد ماهر، وميار الغيطى، وعماد صفوت، وسامية عاطف، ومجدى بدر، وأحمد ماجد، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" في إطار إجتماعي تشويقي، وهو ينتمي لفئة المسلسلات المكونة من 15 حلقة فقط، وبالفعل انتهى المؤلف باهر دويدار من كتابة سيناريو وشخصيات المسلسل.

غادة عبد الرازق عبر انستجرام

آخر أعمال غادة عبد الرازق

وكانت آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل "تلت التلاتة" الذي خاضت به موسم دراما رمضان الماضي لعام 2023، وشاركها بطولته النجوم صلاح عبد الله، ومي سليم، وهو من إخراج حسن صالح.

إلى جانب دور البطولة الذي جسدته في حكاية "تحت الحزام"، ضمن حكايات مسلسل "حدث بالفعل"، الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وشاركها بطولتها النجوم خالد أنور، وسلمى أبوضيف.