أمرت جهات المختصة بالقليوبية ،بحبس 3 أشخاص 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بدائرة قسم شرطة العبور، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتحفظ على المتهمين.

عن طريق تسلق النوافذ..حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالعبور

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث قسم ثاني شرطة العبور يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وشققهم للسرقة أثناء غيابهم وخروجهم منها.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء السرقات تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص وأنهم يترددون على مدينة العبور وسرقة المساكن والشقق خلال غياب أصحابها عنها عن طريق تسلق النوافذ.

وفي أحد الأكمنة، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين خلال خروجهم من أحد العقارات بدائرة قسم ثاني شرطة العبور وبحوزتهم 3 هواتف محمولة وساعة يد ومبلغ مالي وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

بيتصور مع المشاهير علشان يقنع ضحاياه .. التحقيق مع المتهم بقيادة شبكة طيارين مزيفين

كما تباشر النيابة العامة في النزهة، تحقيقات موسعة مع شخص تم ضبطه، متهم بانتحال صفة طيار بشركة مصر للطيران، وإنشاء صفحة على فيس بوك بزعم وإيهام الشباب والفتيات خريجي معاهد الطيران الخاصة، بقدرته على تعيينهم كـ طيارين ومضيفات في شركة مصر للطيران ووزارة الطيران المدني.

كانت بداية التفاصيل ، بتلقي رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة بقيادة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، بلاغات من عدة أشخاص يتهمون "ك. ع" 25 سنة، خريج الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بالنصب عليهم عن طريق إيهامهم بتوظيفهم بشركة مصر للطيران كمضيفات وطيارين، بالزعم بتكوينه شبكة علاقات قوية، وعمله داخل مطار القاهرة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الشاب المتهم والذي تبين أنه استغل عددا من الشباب والفتيات الراغبين في العمل بمجال الطيران والضيافة الجوية عن طريق صفحته على فيس بوك، وإيهامهم بقدرته على تعيينهم في مجال الطيران واستخراج كارنيهات مزيفة لهم، مستغلا صورا له بطاقم الطيران داخل الشركة أثناء فترة تدريب تلقاها مع زملائه طلاب الأكاديمية في شركة مصر للطيران.

كانت البداية بشك أحد الضحايا في كلام الطيار المزيف ، وذهب إلى مقر شركة مصر للطيران وعندما سأل عن حقيقة توظيفه أفادوه بأنه لا يوجد أحد بهذه البيانات وأن الشخص المذكور نصاب ولا تربطه علاقة بالشركة.

دلت التحريات على صحة أقوال الشاكي وتوصلت إلى عدد من الضحايا، وأن المتهم استولى على مبالغ مالية كبيرة من أكثر من 7 ضحايا شباب وفتيات للعمل طيارين ومضيفات.

أكدت التحريات والتحقيقات أيضا، أن المتهم يسعى للحصول على صور مع المشاهير في مناسبات مختلفة لإقناع الضحايا بأنه من ذوي النفوذ والعلاقات ونشر هذه الصور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.