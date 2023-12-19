"الزراعة" تعلن موعد تراجع أسعار البصل (الانخفاض قريب)

علق المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والبساتين بوزارة الزراعة، على أزمة ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، مشددًا على أن سعر البصل في السوق المصرية سيشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة بعد أن ارتفع إلى مستويات قياسية تجاوزت 40 جنيهًا للكيلو الواحد.

أزمة ارتفاع أسعار البصل

وتحدث عطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة “صدى البلد”، عن انخفاض أسعار البصل خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن انخفاض الأسعار يعود إلى بدء توريد محصول البصل المنزع الذي تم حصاده في شهر أغسطس بمناطق الصعيد، بالإضافة إلى الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة الزراعة على مخازن البصل التي يمتلكها التجار.

وشدد على أن سعر البصل سينخفض إلى نحو 20 جنيهًا للكيلو الواحد خلال أسبوعين، مؤكدًا أن سعره الحالي 32 جنيهًا للمستهلك، لافتًا إلى أن مساحة البصل المزروعة في مصر تبلغ نحو 250 ألف فدان وتنتج ما بين 3.4 و3.6 مليون طن سنويًا، منها جزء يستهلك محليًا وجزء يصدر، مؤكدًا أن حجم الصادرات هذا العام أقل من العام الماضي.