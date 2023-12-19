جمال علام يشهد ختام بطولة شمال أفريقيا للمدارس في مصر

اختتمت اليوم الثلاثاء بطولة شمال أفريقيا للمدارس التى استضافتها مصر، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، و وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد، ودينا الرفاعى عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الحكيم الشلمانى رئيس اتحاد شمال افريقيا.



حقق كلا من منتخب المغرب بنات ومنتخب ليبيا بنين المركز الأول للبطولة، و جاء فى المركز الثانى كلا من منتخب مصر بنين و بنات، و فى المركز الثالث جاء كلا من منتخب المغرب بنين و ليبيا بنات، حيث خصص اتحاد شمال إفريقيا جائزة 100 ألف دولار للمركز الأول و 75 ألف دولار للمركز الثانى، و 50 ألف دولار للمركز الثالث .

أقيمت البطولة فى الفترة من 17 حتى 19 ديسمبر الجارى، بمشاركة 6 منتخبات من مصر، المغرب وليبيا (بواقع 3 فرق من الأولاد والفتيات) ضمن الفئة العمرية أقل من 15 سنة.

تُعد هذه النسخة هى الثانية والتى نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي لكأس شمال أفريقيا للمدارس، حيث قام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة واختيار حاتم سرور مديرا للبطولة، التى تعد إحدى البطولات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمدارس، المؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للمدارس.