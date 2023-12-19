الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمير الكويت يوجه الشكر لملوك ورؤساء وقادة العالم للعزاء في وفاة الشيخ نواف

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص شكره ووافر تقديره إلى أصحاب الجلالة وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الدول العربية وزعماء دول العالم.

 

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كما أعرب أمير الكويت عن خالص الشكر اليوم الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى رئيس البرلمان العربي وإلى أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإلى مدير منظمة الصحة العالمية وإلى مدير برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي (الفاو) وإلى المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وإلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) وإلى مدير منظمة الأمم المتحدة الإنمائي وإلى كافة رؤساء المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الكويت وإلى رؤساء المؤسسات والجمعيات الخيرية خارج البلاد وإلى رؤساء المنظمات غير الحكومية (N.G.O) على ما عبروا عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سواء بالحضور وتقديم واجب العزاء أو عبر رسائل التعزية أو الاتصالات الهاتفية أو البيانات .

 

وثمن أمير الكويت هذه المبادرات الكريمة والأخوية المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت وكل الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكافة المنظمات والوكالات الدولية والاقليمية ومتمنيا للجميع دوام الصحة وموفور العافية.

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