عاجل
بشرة سارة عن أسعار البصل (فيديو)
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم الخميس اللي جاي يحصد 2000 جنيه بالسينمات أمس

فيلم الخميس اللي
فيلم الخميس اللي جاي

حقق فيلم الخميس اللي جاي، بطولة عمرو عبدالجليل ومي كساب، أمس الإثنين، إيرادات بلغت 2000 جنيه، ليحتل المركز الثاني في قائمة شباك تذاكر دور العرض السينمائي.


أبطال فيلم الخميس إللى جاى

فيلم "الخميس إللى جاى" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبد العظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

وكان الفنان حسام داغر أعلن عن إلغاء العرض الخاص للفيلم تضامنا مع الأحداث الأخيرة والهجمات التي طالت غزة، من خلال بيان له عبر "فيسبوك"، حيث كتب: "نتفهم بألم عمق الأحداث الأليمة والهجمات الأخيرة التى طالت غزة، ونشعر بألم شديد للمأساة التي ألمت بالكثير من الأبرياء، تعبيرًا عن تضامننا وحزننا العميق، نعلن نحن فنانين العمل والشركة المنتجة، عن قرارنا بإلغاء العرض الخاص لفيلم الخميس اللى جاى الذى كان مقررًا إقامته و تم إلغاؤه بسبب هذه الأحداث المأساوية".

فيلم الخميس اللي جاي
txt

هشام عاشور يحسم الجدل حول حقيقة انفصاله من نيللي كريم.. شاهد

مواد متعلقة

إيرادات فيلم سنة أولى خطف فى آخر ليلة عرض

فيلم العميل صفر.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

هشام عاشور يحسم الجدل حول حقيقة انفصاله من نيللي كريم.. شاهد

حمو بيكا يوجه رسالة لحسن شاكوش بعد حفل تاج: أنا مش عدوك
الجريدة الورقية