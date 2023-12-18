الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

هشام عاشور يحسم الجدل حول حقيقة انفصاله من نيللي كريم.. شاهد

هشام عاشور ونيللي
هشام عاشور ونيللي كريم

كشف الفنان ولاعب الاسكواش هشام عاشور حقيقة انفصاله عن الفنانة نيللي كريم، وذلك بعد انتشار الشائعات عن علاقتهم خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

أوضح هشام عاشور عن انفصاله من نيللي كريم، قائلاً: مش بشوف القصة ديه ولكن بسمع عنها، ويمكن بتطلع الأخبار ديه عشان مش بنزل صور كتير على انستجرام".

 

أضاف هشام عاشور عن حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السادسة، معلقاً: "مبسوط جدًا جدًا لأن المهرجان في الدورة ديه فني جدا جدا وكله سيمنار وصناع سينما بيتقابلوا في حتة واحدة، وده مش بيحصل عشان كله مشغول بمشاريعهم الفنية والخاصة".

 

وعبر هشام عاشور عن رأيه في تخصيص مهرجان الجونة لبرنامج سينمائي فلسطيني يعرض أعمالًا فلسطينية دعمًا للقضية، قائلاً: "ديه حاجة عظيمة، ومفيش احتفالات وإحنا عايشين فترة صعبة ونؤازر إخواتنا في فلسطين".

 

أعمال هشام عاشور

ينتظر الفنان هشام عاشور طرح فيلم الملحد الذي يلعب بطولته الفنان أحمد حاتم ويخرجه ماندو العدل ومن تأليف إبراهيم عيسى، وذلك خلال الفترة المقبلة.

 

ويعد مسلسل عملة نادرة هو آخر أعمال هشام عاشور الفنية، والذي تعاون خلالها للمرة الثانية مع المخرج ماندو العدل بعد فيلم الملحد، ولعبت بطولته زوجته الفنانة نيللي كريم، ونافسوا به في موسم دراما رمضان 2023.

هشام عاشور ونيللي كريم
هشام عاشور ونيللي كريم
txt

إيرادات فيلم حسن المصري بالسينمات أمس

مواد متعلقة

عرض فيلم "آل شنب".. الأسود يخيم علي نجوم الفن تضامناً مع غزة

سامح الصريطي يكشف كواليس معاناة ابنته وسبب تعرضه لانتقادات حادة: الهجوم لم يهزمني

حسين فهمي يعلق علي بوستر فيلم "الإسكندراني": إسكندرية بتخلق فنانين

رضا البحراوي يطلق أغنيته الجديدة بعنوان "أنا الحدوتة".. شاهد

محمد عدوية يعلق بعد إطلاقه "قبطان سفينتي": لا أفكر في التريند

عمر كمال يكشف سبب تأجيل دويتو "أخوك يشرف" برفقة محمود الليثي

تضامنًا مع القضية الفلسطينية.. "أبو" يُطلق أغنيته الجديدة بعنوان "العالم أعمى"

حمو بيكا يوجه رسالة لحسن شاكوش بعد حفل تاج: أنا مش عدوك
الجريدة الورقية