محافظة أسيوط، تعاني من الأسواق العشوائية وزيادة الاشغالات في الشوارع

تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاشغالات المخالفة في محافظة أسيوط، حيث تعاني الأماكن العامة مثل الأسواق العشوائية والمحلات العامة وحتى الشوارع من هذه الظاهرة التي تعيق حركة المرور وتسبب ازدحاماً واضطراباً في حياة المواطنين. للتصدي لهذه المشكلة، قامت الجهات المختصة في محافظة أسيوط بحملات رادعة مكثفة لإزالة ومواجهة هذه الاشغالات المخالفة ومعاقبة المخالفين ومصادرة ممتلكاتهم وإذاعة الوعي في نفوس الجميع بالضرورة الالتزام بالقوانين المرورية وترك الطرق والأماكن العامة خالية من الاشغالات والحركات المزعجة.

من أبرز العمليات التي تمت حتى الآن، تمت مصادرة 610 شيشة من المقاهي التي تقدم خدماتها في الأماكن العامة دون ترخيص في أحياء ومدن محافظة أسيوط كما تمت ازالة ورفع الاشغالات الجائلة التي يقوم بها الباعة الجائلين في الأسواق العشوائية والممرات العامة وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة هذه الحملات تهدف إلى استعادة حيوية الأماكن العامة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للجميع وتحرير 2561 محضر متنوع واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على حرم الطريق وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام ومنع انتشار الاشغالات نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية.

وبجانب هذه الحملات، هناك جهود مستمرة لمواجهة ظاهرة التوك توك وسيره عكس الاتجاه في المحافظة وتم أيضاً تحرير العديد من المخالفات المرورية تعتدت أكثر من 75 مخالفة مرورية في يوم واحد لمن يقومون بسير مركباتهم عكس الاتجاه في الطرق العامة، مما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. فقد أصبحت هذه الوسيلة المتنقلة وسيلة شائعة للتنقل في الشوارع، ولكنها غالباً ما تسبب ازدحاماً في حركة المرور وتشكل خطراً على سلامة المواطنين. لذلك، تم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع سير التوك توك في اتجاه مخالف، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتطبيق القوانين المتعلقة بتراخيص المركبات وسائقي التوك توك.

مع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الاشغالات والمخالفات التي يجب القيام بها لمكافحة هذه الظاهرة السلبية وإحداث تغيير حقيقي في الثقافة المجتمعية. ينبغي زيادة الوعي بأهمية احترام القوانين المحلية وأخلاقيات السلوك العامة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بديلة ومساعدة الباعة الجائلين على الاندماج في القطاع الرسمي.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في المحافظة للحفاظ على النظام والتصدي لكافة أشكال الانتهاكات المخالفة للقوانين والتشريعات، وضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة، وتأكيد على قيام الدولة بتفعيل حقوقها وواجباتها تجاه المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

جانب من الاشغالات والمخالفات في أسيوط

جانب من الاشغالات والمخالفات في أسيوط

جانب من الاشغالات والمخالفات في أسيوط

جانب من الاشغالات والمخالفات في أسيوط

جانب من الاشغالات والمخالفات في أسيوط

جانب من الاشغالات والمخالفات في أسيوط