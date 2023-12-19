حكاية وطن

الثلاثاء 19/ديسمبر/2023 - 09:09 م 12/19/2023 9:09:40 PM

تاريخ مصر هو أطول تاريخ مستمر لدولة فى العالم يزيد على 7 آلاف سنة قبل الميلاد، ويروى التاريخ أن الفراعنة مارسوا لعبة كرة القدم قبل 3 آلاف سنة قبل الميلاد، وكانت تحصل عندهم مسابقات يتوج الفريق الفائز فيها بقيراطين من الذهب.

يقول بعض الباحثين إن بداية كرة القدم تعود إلى عصر الفراعنة، حيث اكتشفوا وجود كرات مصنوعة من الكتان وبعضها صنع من جلود الحيوانات فى مقابر المصريين القدامى، وبناء على الرسومات التاريخية وعلماء الآثار فقد لعب المصريون الكرة فى ذلك الزمن.

الدليل على ولع الفراعنة برياضة كرة القدم يقدمه الدكتور زاهى حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، حيث يؤكد أن أول أشكال رياضة كرة القدم التى تعرفها اليوم، قد اخترعها القدماء المصريين ويوجد الكثير من الكرات ورسومات فى المقابر. ويتفق الدكتور والباحث السودانى أحمد حسن أحمد مع الدكتور زاهى حواس، حيث يؤكد فى دراسة قام بها تحت عنوان «ظاهرة كرة القدم.. اللعبة الشعبية الأولى فى سباق الاقتصاد السياسى والحراك الاجتماعى» أن بعض الأخبار تفيد بأن قدماء المصريين قد مارسوا لعبة كرة القدم أو ما يشبهها، وأن قدماء الرومان نقلوها منهم، وهم بدورهم نقلوها للإنجليز الذين نقلوها للعالم كما نعرفها اليوم.

أيضاً قال المؤرخ الإغريقى هيرودوت عندما زار مصر عام 460 قبل الميلاد، إنه وجد الصغار يلعبون بكرة مصنوعة من جلد الماعز أو القش ويحاولون تسجيل الأهداف عن طريق الوصول إلى خيط مربوط بين عمودين، بالإضافة إلى ذلك يقال إنه يوجد على بعض جدران مقابر الفراعنة فى بنى حسن بالمنيا رسومات لمجموعات من الفتيات يلعبن بكرتين أو ثلاث فى وقت واحد. لكن يوجد بعض الأوقايل ذكرت أن كرة القدم بدأت ونشآت فى مصر على يد الإنجليز فى وقت الاحتلال البريطانى لمصر، وتعلم المصريون لعبة كرة القدم وهم يشاهدون الإنجليز يعلبونها فى ساحات معسكراتهم وبدأ كبار القوم الذين لهم صلة بالإنجليز تجربة اللعبة وأعجبتهم ومن هنا انتشرت كرة القدم فى جميع أنحاء مصر.

وأثناء خمسينيات القرن التاسع عشر، تشكلت العديد من النوادى غير المرتبطة بالمدارس أو الجامعات فى جميع أنحاء عالم المتحدثين بالإنجليزية، للترفيه عن المنتسبين عبر لعبة أشكال مختلفة من كرة القدم، بعض هذه النوادى ابتكر قوانيه الخاصة للعبة، ومن أبرزها نادى شيفيلد لكرة القدم، الذى أصبح جزءًا من اتحاد شيفيلد، وهالمشير لكرة القدم عام 1867. وابتكر جونز تشارلز ترينغ فى عام 1862 من مدرسة ابنغهام مجموعة من القوانين المؤثرة فى اللعبة. وأسهمت هذه الجهود المستمرة فى تشكيل الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم عام 1963، والذى عقد أول اجتماعاته صباح 26 أكتوبر 1863 فى خانة الماسونيين فى شارع الملكة العظيمة بمدينة لندن.

وكانت المدرسة الوحيدة التى مثلت فى هذه المناسبة هى مدرسة كارترهاوس.

يحدد قوانين اللعبة مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم. شكل مجلس الاتحاد الدولى عام 1886 بعد اجتماع فى مانشستر بين الاتحاد الإنجليزى، والاسكتلندى والويلزى والإيرلندى الشمالى، وتعتبر أقدم منافسة كرة قدم فى العالم هى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى الذى أوجده تشارلز الكوك، وقد أخذت الفرق الإنجليزية تتنافس فى هذه البطولة منذ عام 1872، وكانت أول مباراة رسمية دولية بين اسكتلندا وإنجلترا فى عام 1872 فى غلاسكو.

تلعب كرة القدم اليوم بمستويات احترافية فى جميع أنحاء العالم، تستحضر كرة القدم حماسًا وتلعب دورًا مهمًا فى حياة المشجعين الأفراد والمجتمعات المحلية، والدول أيضاً.

أمام هذه اللعبة الجماهيرية التى يشاهدها ويعشقها الملايين فى كل مكان فى العالم لا يسعنا إلا أن نقول: إن الفراعنة تركوا لأحفادهم المصريين وللعالم إرثًا حضاريًا وإنسانيًا يعكس عبقريتهم ويدعو البشرية للتمسك بالرياضة ممارسة وقيمًا بعيدًا عن التعصب الأعمى.