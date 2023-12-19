الذهب يواصل الارتفاع في التعاملات المسائية

واصلت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) ارتفاعها خلال التعاملات المسائية ، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2945 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية ، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2945 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3365 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3085 جنيها.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2524 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1963 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1682 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1262 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 23560 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2038 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت الذهب خلال التعاملات المسائية ، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 214.97 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 245.68 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 225.21 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 184.26 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 143.32 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,641.60 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,645.35 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 270.25 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 644.92 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,277.56 ريال سعودي.