عاجل
بشرة سارة عن أسعار البصل (فيديو)
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الذهب يواصل الارتفاع في التعاملات المسائية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) ارتفاعها خلال التعاملات المسائية ، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2945 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

أسعار الذهب في مصر

 

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية ، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2945 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى  3365 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3085 جنيها. 

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2524 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1963 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1682 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1262 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 23560 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2038 دولارا للأوقية.

 

txt

أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم

txt

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 19-12-2023

 

أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

استقرت الذهب خلال التعاملات المسائية ، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 214.97 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 245.68 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 225.21  ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 184.26  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 143.32 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,641.60 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,645.35  ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 270.25 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 644.92 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,277.56 ريال سعودي.

 

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 - 12 - 2023 في سوق الصاغة

أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم

95 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 18-12-2023

استقرار أسعار الذهب في سوق الصاغة.. فرصة للمخطوبين

هل تتخطى أسعار الذهب الـ3000 جنيه؟ خبير اقتصادى يجيب
الجريدة الورقية