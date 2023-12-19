أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 19-12-2023

استقرت أسعار المشغولات الذهبية، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر2023، عقب تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي وفي السياق التالي نرصد تطور أسعار الذهب لجميع الأعيرة الموجودة في سوق الذهب.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3291 جنيها.

عيار 21 يسجل 2880 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2469 جنيهات.

عيار 14 يسجل 1893 جنيها.

الجنيه الذهب 23040 جنيها.

أسعار الذهب العالمي

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق الثلاثاء مع ترقب المستثمرين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "الأمور تتباطأ في نهاية العام، ولكن الشيء الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار سيظل هو النظرة المستقبلية لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف "التوقعات كبيرة جدا في هذه المرحلة لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل".

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية من المرجح أن ينتهي مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع وظهور مناقشات بشأن تخفيض تكاليف الاقتراض.

وينتظر المستثمرون عددا كبيرا من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر والمقرر صدوره يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي للتضخم الأساسي.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0535 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2024.49 دولار للأونصة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2038 دولارا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.84 دولار للأونصة. بينما هبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 943.39 دولار واستقر البلاديوم عند 1181.98 دولار للأونصة.

أسعار السبائك الذهب..

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3291 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8227 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 16455 جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 32910 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 65820 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 102350 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 164550 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 329100 جنيه