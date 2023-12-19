عبدالسند يمامة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وباقي المرشحين في الانتخابات الرئاسية حازم عمر وفريد زهران.

وقدم الدكتور عبدالسند يمامة، التهنئة للرئيس السيسي متمنيا له دوام التوفيق في ولايته الجديدة من أجل الوطن وشعب مصر العظيم.

وأكد رئيس الوفد، تجديد الحزب للثقة في الرئيس السيسي الذي خاض معارك البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية.

وشدد رئيس الوفد، على أن الحزب سوف يعود إلي دوره الفاعل في المعارضة الوطنية وسيكون أحد الأعمدة الرئيسية في دعائم الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة، إلي أن الانتخابات الرئاسية المنقضية كانت الافضل من حيث المشاركة وإقبال المصريين وكانت انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات والفائز في النهاية هو الوطن والشعب المصري.