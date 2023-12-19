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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيتوريا يستقر على ضم مهند لاشين للمنتخب في أمم أفريقيا

روي فيتوريا
روي فيتوريا

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على ضم مهند لاشين لاعب وسط نادي بيراميدز لمعسكر الفراعنة في الشهر المقبل وقبل خوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

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وتواجد المدير الفني البرتغالي في مقصورة استاد الدفاع الجوي متابعا مباراة بيراميدز أمام صن داونز في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكشف فيتوريا للمقربين خلال متابعته اللقاء عن إعجابه الشديد بأداء مهند لاشين خلال المباراة وتقديمه للقاء قوي للغاية بدنيا وفنيا، ومؤكدا على ضمه للقائمة التي تشارك في كأس أفريقيا حيث سيكون خير تعويض للفريق بعد إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال وغيابه المحتمل عن كأس الأمم، بجانب إعلان طارق حامد لاعب ضمك السعودي اعتزاله اللعب الدولي.

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