الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي ينهي مرانه الأول استعدادًا لمباراة المركز الثالث

مران الأهلي
مران الأهلي

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الذي أقيم على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك استعدادًا للمواجهة القادمة لتحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

إقرأ أيضًا..

txt

الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة

txt

الأهلي يعلن تخصيص خط هاتفي ساخن لتلقي استفسارات عضوبة النادي

وبدأ المران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حرص خلالها على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المباراة القادمة، وطالبهم بطي صفحة مواجهة فلومينينسي البرازيلي، والتفكير فقط في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ثم أجرى اللاعبون مرانًا استشفائيًّا للمجموعة التي شاركت بشكل أساسي في لقاء الأهلي وفلومينينسي.

كما قام اللاعبون بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

مواد متعلقة

الأهلي يعلن تخصيص خط هاتفي ساخن لتلقي استفسارات عضوبة النادي

منافسة شرسة بين الأهلي والشارقة على أول ألقاب الموسم الإماراتي

كأس العالم للأندية.. كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي

نصف نهائي الأندية عُقدة الأهلي.. ناقد رياضي يحدد المتسبب في الخسارة أمام فلومينينسي

نجم الأهلي السابق: كولر لم يدر مباراة فلومينينسي بأفضل شكل

عادل طعيمة: الحكم البولندي جامل فلومينينسي وظلم الأهلي

لميس الحديدي معلقة على الخسارة من فلومينيسي.. الأهلي خذلنا (فيديو)

رضا عبدالعال: كولر سبب الخسارة من فلومينينسي وأطالب الأهلي بالبحث عن مدرب
الجريدة الورقية