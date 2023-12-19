"المركزي" الأوروبي يحذر من تقلبات واسعة بمصادر التمويل

حذر البنك المركزي الأوروبي البنوك العاملة في منطقة اليورو من تقلبات واسعة النطاق في مصادر التمويل العام المقبل، وسط تفاقم المخاطر الجيوسياسية.

البنك المركزي الأوروبي

وحذر البنك المركزي الأوروبي من تداعيات حالة عدم اليقين التي تسيطر على البنوك، معترفاً بأن القطاع نجح بتعدي صدمات العام الجاري وسط متانة رأس المال وارتفاع الأرباح.

وطالب البنك المركزي الأوروبي البنوك بتحسين أطر إدارة المخاطر الإئتمانية، إضافة إلى معالجة أي قصور في الموازنة بين الأصول والمطلوبات.

بنك اليابان يحافظ على سياسته النقدية السالبة

بنك اليابان

أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية الميسرة، في اجتماعه الأخير وفي خطوة توقعتها الأسواق، وقرر "المركزي" الياباني تثبيت أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1%، الأمر الذي أدى إلى تراجع الين مقابل الدولار ليصل إلى نحو 143.8 ين.

وأبقى بنك اليابان "المركزي" الياباني على عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند نحو صفر في المئة، بحسب الاسواق العربية.

كما ترك معايير التحكم في منحنى عائد العشر سنوات دون تغيير عند مستوى 1%، وذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق، أن السلطات التنظيمية ليست في عجلة من أمرها لرفع الفائدة.

فيما أفادت، أن قرابة 20% يتوقعون تخلص بنك اليابان من سياسته النقدية المتساهلة في 2024، بينما يتوقع قرابة 80% تخلي البنك عن الفائدة السالبة بحلول نهاية 2024.

بنك المغرب يبقي سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 3%

البنك المركزي المغربي

قال البنك المركزي المغربي، إنه أبقى سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند مستوى 3% خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأضاف البنك المركزي المغربي في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته أن التضخم، مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ في المتوسط ​​6.1% هذا العام، انخفاضا من 6.6% العام الماضي ، بحسب الاسواق العربية.

وذكر البنك المركزي المغربي أنه في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم أكثر إلى مستوى 2.4%، بافتراض تراجع أسعار السلع المستوردة واستقرار أسعار المواد الغذائية.