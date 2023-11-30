إنجي شرف تعتزل الفن والتمثيل نهائيًا بشكل مفاجئ.. "بعد استشارة رب العالمين"

فاجأت الفنانة إنجي شرف الجمهور بإعلان اعتزالها الفن والتمثيل بشكل نهائي، وذلك خلال منشور شاركته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

إنجي شرف تعتزل الفن نهائيًا

أشارت إنجي شرف إلى أنها فكرت جيدَا قبل اتخاذ قرار الاعتزال، إلى جانب استشارة الله عز وجل الذي أهداها لهذا الأمر، حيث قالت: "بعد تفكير لوقت مش قصير .. وبعد استشارة رب العالمين .. قررت اعتزال التمثيل نهائيًا .. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني".

إنجي شرف

اعتزال إنجي شرف الفن

آخر أعمال إنجي شرف الفنية قبل الاعتزال

وكانت آخر أعمال الفنانة إنجي شرف حكاية "روليت" ضمن حكايات مسلسل "كل أسبوع حكاية" الذي كان يُذاع عبر قناة CBC الفضائية، والتي ناقشت مجموعة مهمة من القضايا أبرزها كواليس مايحدث في الوسط الفني من تناقضات.

حكاية "روليت" ضمت نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم نضال الشافعي، ونجلاء بدر، وإنچي شرف، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج معتز حسام وإنتاج مها سليم.

إنجي شرف

مشوار إنجي شرف الفني

جدير بالذكر أن إنجي شرف ممثلة مصرية من مواليد مصر الجديدة، وهي ابنة اللواء أحمد سامح، ولديها أخت من والدتها وهي الممثلة الجزائرية نغم فتوكي، وخالتها هي المغنية وردة الجزائرية.

تخرجت إنجي شرف في قسم إدارة الأعمال من جامعة سيتي الأمريكية، ثم فازت بعدها بلقب الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال مصر، وعملت في الإعلانات لمدة عام.

إنجي شرف

اكتشفها المخرج منير راضي وقدمها ببعض الأعمال الفنية التلفزيونية والسينمائية، إلى أن واصلت مشوارها بالعمل الفني كممثلة بعد ذلك.

زيجات إنجي شرف

تزوجت إنجي من المذيع هشام بهي في عام 2007، وأنجبت إبناهما "زين" في عام 2008، ثم انفصلت عنه.

إنجي شرف مع ابنها زين

وأعلنت شرف في يناير 2020 عن خطوبتها على رجل الأعمال يحيى الشناوي، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أعمال إنجي شرف السينمائية والدرامية

من أبرز أعمال إنجي شرف الفنية الضاهر، وأجزاء سلسال الدم، وجراب حواء، وحارة اليهود، وأهل إسكندرية، والركين، ورحيل مع الشمس، وبالشمع الأحمر، وعمارة يعقوبيان، وحدائق الشيطان، والعندليب، وقضية نسب.

إنجي شرف

أما أشهر أفلامها باباراتزي (للحب حكاية)، والفرح، ورانديفو، وجرانيت، والشرف، والنمس، وفتاة من اسرائيل، وإسماعيلية رايح جاي، وغلطة العمر واحدة.