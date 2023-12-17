2 مليون مستخدم لتطبيق مدرستنا بلس يوميًا في فترة الامتحانات

كشف الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، عن وصول عدد مستخدمي تطبيق مدرستنا بلس إلى 2 مليون يوميًا في فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التربية والتعليم ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، اليوم الأحد، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن تطبيق مدرستنا بلس يحتوي على فيديوهات تعليمية وترفيهية، ويستخدمه خمسة ملايين طالب في المراحل المختلفة، كما يستخدمه أولياء الأمور.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلى إتاحة قنوات مدرستنا ١ و ٢ و٣ لجميع المراحل التعليمية لمشاهدتها بعد عودة الطلاب من المدرسة.

ونوه نائب وزير التربية والتعليم بوجود تطبيق "اسأل فهيم" الذي ينقل معلما مساعدا باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يستطيع مساعدة الطالب على التحصيل الدراسي.

٢٥ ألف مدرسة مزودة بالشاشات الذكية

ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية مليون و٨٠٠ ألف طالب بـ ٢٥ ألف مدرسة مزودة داخل الفصول بالشاشات الذكية، والانترنت والسيرفرات، ومتصلة بكلمات المرور للامتحانات، ونظام إدارة التعلم، والتابلت الخاص بالطالب.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم أن ٧٥ ألف معلم بالمرحلة الثانوية متاح لهم جميع هذه الأدوات والتي تمكنهم من استخدام التكنولوجيا في التعليم.

ونبه نائب وزير التربية والتعليم إلى وجود ٥٠ ألف كاميرا في الفصول لمتابعة الامتحانات والطلاب في الفصول على أرض الواقع، كما تمكنت الوزارة من عمل فصول ذكية يتم تركيبها بسرعة وسهولة، مزودة بجميع الأدوات الرقمية والتكنولوجية مثل (الواى فاى والسيرفرات وشاشات إلكترونية مرتبطة بقواعد البيانات فى الوزارة).

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أهمية وجود مساحات تعليمية مبتكرة، افتراضية ومادية، لتوفير الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتوفير المعرفة والأدوات للمعلمين وأولياء الأمور لتطوير المهارات وتحقيق القيمة والمعرفة، وأعلى جودة في العملية التعليمية.

وقدم نائب وزير التربية والتعليم عرضًا حول الربط بين إطار DTC وخطة مصر لقطاع التعليم، أشار فيها إلى أن مصر بها ٢٥ ونصف مليون طالب وطالبة، ومليون و ٦٠٠ ألف معلم وإداري، و٦٠ ألف مدرسة.