وزير التربية والتعليم: 25 ألف مدرسة مجهزة ببنية تكنولوجية متطورة

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود نحو 25 ألف مدرسة مجهزة ببنية تكنولوجية متطورة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تمتلك 25 ألفا و30 مدرسة مجهزة ببنية تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى تزويد المدارس بالشاشات الذكية والكاميرات.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الطلاب في الصف الأول والثاني الثانوي يتم إلكترونيا عبر التابلت المدرسي الذي توزعه الوزارة مجانًا.

وزير التربية والتعليم: مصر تؤمن بالتحول الرقمي

وأكد وزير التربية والتعليم أن مصر من الدول المؤمنة بالتحول الرقمي، وحتمية التعليم الإلكتروني، لمواكبة التطورات العالمية، والمساعدة فى حل المشكلات والتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن التحول الرقمي منخرط في جميع جوانب تطوير العملية التعليمية، سواء فيما يتعلق بالمناهج، أو تدريب المعلمين، أو بنية المدارس، من حيث الإتاحة والجودة والحوكمة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن التحول الرقمي هدف أساسي في جميع برامج الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024- 2029.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مصر من الدول القليلة التي استكملت التعلم أثناء جائحة كرونا بفضل ما تملكه من بنية تكنولوجية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة على قناعة بأهمية التحول الرقمي في ظل الثورات الصناعية، والذكاء الاصطناعي، واختفاء وظائف، وظهور وظائف جديدة، وعليه يجب أن تكون هناك نواتج تعلم مختلفة والتركيز على عملية التعلم ومهارات المستقبل.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة لديها منصات وقنوات تعليمية، بهدف تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من نظام التعليم المطور وهي إنتاج المعرفة وليس الحفظ والتلقين.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى جهود الوزارة في استخدام التحول الرقمي في المناهج المطورة، حيث أصبح هناك مناهج رقمية، قائمة على نواتج تعلم تتواكب مع مهارات المستقبل.

وتابع وزير التربية والتعليم أن المعلم أصبح دوره ميسر لعملية التعلم، وتطوير المهارات، وإنتاج المواد الرقمية، مشيرا إلى أنه تم توفير بريد إلكتروني لكل معلم بهدف المتابعة والتقييم، وتصميم منصات لتدريب المعلمين أونلاين، كما أصبح هناك ألية دقيقة لانتقاء المعلمين الجدد، حيث يتم التقديم والامتحان إلكترونيا، كما أصبح هناك برامج وآلية لترقى المعلمين والحقائب التدريبة، بالإضافة إلى المنصات التدريبية، ومنها منصة الأكاديمية المهنية للمعلمين.

