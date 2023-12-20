نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لـ 4 مراكز

إعتمدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ 5 قرى بنطاق 4 مراكز، وذلك على النحو التالي :

إعتماد المخطط التفصيلي لقرية صفط العنب التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط بمركز كوم حمادة.

إعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر السوالم قبلى التابعة لقرية ششت الأنعام بمركز إيتاى البارود.

إعتماد المخطط التفصيلي لقرية برسيق التابعة للوحدة المحلية بقرية دمسنا بمركز أبو حمص .

إعتماد المخطط التفصيلي لقرية التل الكبير التابعة للوحدة المحلية بقرية النجاح بمركز بدر.

إعتماد المخطط التفصيلي لقرية نبيل الوقاد التابعة لقرية أحمد عرابى بمركز بدر .

ومن جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ،أنه قد تم إعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام، مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة ، لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية ، وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.