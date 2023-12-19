الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في الصين إلى 127 قتيلا

زلزال
زلزال

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين إلى 127 قتيلا.

txt

ارتفاع عدد قتلى زلزال الصين وتفعيل حالة الطوارئ

وأعلنت السلطات المحلية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /الثلاثاء/ - أن حصيلة ضحايا الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 درجة وضرب محافظة قومية بمقاطعة قانسو، ارتفعت إلى 113 قتيلا وإصابة 536 آخرين في المقاطعة، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 155 ألف منزل في المقاطعة.

كما أسفر الزلزال عن مصرع 14 شخصا في مقاطعة تشينجهاي المجاورة، ووصل عدد المصابين إلى 198 شخصا.

وكان المركز الصيني لشبكات الزلازل قد أعلن أن الزلزال وقع مساء أمس الاثنين على عمق 10 كيلومترات، ويقع مركز الزلزال في بلدة ليوقو على بعد حوالي 8 كم من مركز محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونجشيانج وسالار في ولاية لينشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في مقاطعة قانسو.

مواد متعلقة

زلزال يضرب الصين.. أعنف الزلازل خلال السنوات الماضية

زلزال الصين.. ارتفاع عدد الضحايا لـ أكثر من 110 أشخاص

ارتفاع عدد قتلى زلزال الصين وتفعيل حالة الطوارئ

زلزال يضرب مدينة أرزينجان التركية

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إسلام آباد وآزاد كشمير

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب أذربيجان

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو" الفلبينية

زلزال يضرب سواحل الفلبين بقوة 6.9 درجات للمرة الثالثة
الجريدة الورقية