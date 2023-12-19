صبحي ينيب رئيس قطاع الشباب لحضور مؤتمر تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، لحضور مؤتمر تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي 2018- 2023، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، بحضور وزراء الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، وبمشاركة الوزارات المعنية، والسفير/ كريستيان برجر - رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة/ إلينا بانوفا - الممثل المقيم للاتحاد الأوروبي في مصر، منال جمال-وكيل الوزارة-رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام لادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وخلال كلمته، والتي ألقاها نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد اللواء إسماعيل الفار اهتمام وزير الشباب والرياضة بالقضية السكانية والصحة الانجابية من خلال الأنشطة التي تقدم داخل أندية السكان بالمحافظات لتثقيف وتدريب الشباب والتي بلغ عددها 431 نادي سكان، موجهاً الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي لدعمهم أنشطة وفعاليات أندية السكان بالمحافظات، وماتقدمه لدعم برنامج وخدمات الصحة الانجابية المتكاملة وتنظيم الأسرة في مصر، والتي تهدف إلي تثقيف الشباب والسكان بشأن تنظيم الاسرة وزيادة الوعي.

وقالت منال جمال-وكيل الوزارة-رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب في الجلسة الحوارية عن دور الوزارة مع الشباب باستخدام تقنيات التعليم التفاعلي المبتكرة بما في ذلك الرياضة والتقنيات المسرحية والموسيقى والجلسات التفاعلية، عن ما هي أهم نتائج إشراك الشباب وكيف تخطط للمضي قدماً بهذا العمل، وأهم الأنشطة للاستمرار في تنفيذها أو ادراجها في المرحلة القادمة، مشيرةً إلى أهم نتائج إشراك الشباب وكيفية التخطيط للمضي قدماً بهذا العمل (أهم الأنشطة للاستمرار في تنفيذها او ادراجها في المرحلة القادمة.

وقالت:"إن وزارة الشباب والرياضة وبدعم من صندوق الامم المتحددة للسكان والاتحاد الأوربي وبالتعاون مع مؤسسة اتجاه عملت علي تدريب الشباب وزيادة وعيهم ليكونوا قاده للتغير، والدعوة لمفهوم الاسرة الصغيرة لتحقيق هذا الهدف، فقد تم تدريب الشباب من خلال التثقيف من خلال الفن وعلي سبيل المثال المسرح التفاعلي، حيث تم تكوين 17 فريق مسرح مكون من الشباب، وتم اشراك الشباب في جميع مراحل انتاج العروض المسرحية من كتابه النص الي عمل الديكور حتي الإخراج، وكانت كتابه النصوص من واقع تجارب وقصص الشباب، كما شاهدنا اليوم واحد من هذه العروض، وكذلك تم تكوين عدد 24 فريق شمندورة ،فريق غنائي ويتم كتابة الأغاني وتلحينها من قبل الشباب.

واستعرضت أهم نتائج اشراك الشباب وتمثل في شعورهم بالدور الإيجابي الذي يقوموا به في رفع الوعي بقضايا السكان ومفهوم الاسرة الصغيرة والوصول لعدد 49,813 من الشباب من خلال تنفيذ جلسات توعية باستخدام التثقيف من خلال الفن في المحافظات المختلفة، ولاستكمال الجهود وايمانا من وزارة الشباب بدور الشباب، بدأت الوزارة بدعم المشروع بإدراج مشروع أندية السكان كواحد ضمن أنشطة الوزارة وتسعي للتوسع بالفرق المسرحية والغنائية لتغطي جميع المحافظات، كما تسعى الوزارة للتوسع لتمكين عدد اكبر من الشباب و بناء قدراتهم ليصبحوا قادة للتغير في مجتمعاتهم.

جدير بالذكر أنه تم تقديم عرض مسرحي لفريق نواه عن القضية السكانية خلال المؤتمر.