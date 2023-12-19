الأسواق العشوائية تسيطر على شوارع كفر الدوار

تحولت شوارع وميادين بمنطقة كفر الدوار بالبحيرة، إلى مناطق عسوائية بعد أن سيطرة أصحاب المحلات التجارية على الأرصفة، وضمها إلي ملكيتهم، وسط غياب تام من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، التي إكتفت بالمشاهدة فقط دون أي تدخل، ما جعل الغضب يسيطر على الأهالي.

في شارع طلعت حرب والذي يعتبر من أهم الشوارع التجارية بالمدينة ، سيطر الباعة الجائلين علي نهر الطريق ، و تحويلة إلي سويقة عشوائية لبيع الملابس الجاهزة ، بأنواعها رجالي وحريمي وأطفال ، وكذلك الأحذية ، ويلقي الشارع زحاما شديدا من المواطنين ، مما يؤدي إلي صعوبة شديدة في مرور السيارات من نهر الطريق .

وخضع شارع المحكمة لسيطرة أصحاب المحلات التجارية ، الأرصفة من الجانبين ، وضموها إلي المحال ولإقترشوها بالبضائع ، بالإضافة إلي إحتلال بائعي الخضروات والفاكهة نهر الطريق ، مما أدي إلي صعوبة مرور المواطنين ، بالإضافة إلي تكدس السيارات ، ونشوب العديد من المشاجرات اليومية بين قائدي السيارات من جانب ، وبين الباعة والمواطنين من جانب آخر .

وتحول الكوبري الملاحي أعلى ترعة المحمودية، والذي يربط شطري المدينة، إلي سويقة لبيع الأسماك ، والسيدات القادمات من القري لبيع الخضروات والفاكهة ، مما يؤدي الي منع مرور السيارات ،بالإضافة إلي تهالك جسم الكوبري ، مما يهدد بسقوطة وسط مياة الترعة في أي وقت ، وهو الأمر الذي سيسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين .

طالب أهالي مدينة كفر الدوار ، بسرعة التدخل لإزالة تلك الإشغالات و، إيجاد حلول سريعة لما تشهدة المدينة ، عن طريق شن حملات حقيقية لرفع تلك الإشغالات المخالفة ، وإعادة المظهر الجمالي للشوارع والأحياء .