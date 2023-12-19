الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

النمسا: تضاعف إصابات فيروس كورونا مقارنة بالعام الماضي

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة النمساوية حدوث ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حاليا مشيرة إلى وجود 14 ألفًا و573 شخصًا في إجازة مرضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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وقال بيان لصندوق التأمين الصحي النمساوي التابع للوزارة اليوم الثلاثاء إن الإصابات الحالية تمثل ما يقرب من ضعف العدد في نفس الوقت من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينعكس أيضا في تكدس المستشفيات.

 

وأضاف البيان أنه في غضون أسبوعين زادت حالات مرضى كوفيد-19 بنسبة تزيد عن 40 بالمائة إضافة إلى نمو أعداد مرضى أمراض الجهاز التنفسي ولكن على النقيض من السنوات السابقة لم يعد ينتهي الأمر بمعظم الأشخاص في وحدة العناية المركزة.

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