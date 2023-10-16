اكتشاف نوع طحالب يحتوي على مادة تحارب فيروس كورونا.. علماء يفجرون مفاجأة

نجح مجموعة علماء روس في اكتشاف مواد في الطحالب الحمراء قادرة على مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أن الطحالب قد تُصبح أساسًا لتطوير أدوية جديدة لعلاج "كوفيد –19".

فوائد طحالب لورنسيا في مكافحة فيروس كورونا:

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة GAZETA.RU الروسية، وقال الباحث الرئيسي في المجموعة إن مجمع RDRP في فيروس كورونا يتكون من ثلاثة بروتينات، وقمنا بتحليل 300 رابطة من الطحالب الحمراء من أجل تحديد النشاط المتعلق ببروتينات فيروس SARS-COV-2.

فوائد طحالب لورنسيا في مكافحة فيروس كورونا

وتنتمي طحالب "لورنسيا" إلى فصيلة Rhodomelaceae التي تعتبر من أكبر عائلات الطحالب الحمراء البحرية، وغالبًا ما يتم استخدامها كغذاء وكدواء في الطب الشعبي وكسماد، كما أنها مصدر غني بالمركبات النشطة بيولوجيًا والتي لها نشاط مضاد للفيروسات.

في الوقت نفسه، أجرى العلماء عملية المعالجة الجزيئية لـ300 مكوّن نشط بيولوجيًا من الطحالب الحمراء فاكتشفوا سبعة مركبات ذات النشاط المطلوب، واختبروا المركبات المختارة للتأكد من أنها لا تلحق أضرارًا بجسم الإنسان، ونتيجة لذلك، تم اختيار سبعة مركبات أدرجت على القائمة المختصرة لتخضع لمزيد من الاختبارات.

وحسبما أفاد العلماء، من السابق لأوانه الحديث عن استخدام الأدوية المعتمدة على الطحالب لعلاج فيروس كورونا المستجد، لكن بشكل عام، نعتقد أن هذا أساس جيد لمواصلة الأبحاث التجريبية.