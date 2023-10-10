تحذير طبي من الإصابة بمرض مُخيف يهدد حياتك بعد فيروس كورونا

حذرت دراسة أمريكية حديثة من زيادة مخاطر الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية المتعددة والالتهابات الذاتية في النسيج الضام بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن التطعيم قد يحمي من هذه المخاطر المخيفة.

ووفقًا لما نشره موقع cidrap، حلل باحثو الدراسة مجموعة بيانات من خدمة التأمين الصحي الوطنية لكورونا التابعة للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن مرضى كورونا من أكتوبر 2020 إلى ديسمبر 2021 والتي تتكون من مجموعة أشخاص غير مصابين تم تحديدهم من خلال هيئة التأمين في كوريا.

وكان متوسط عمر 354.527 مريضًا بكورونا هو 52 عامًا، و50.5% منهم من النساء، ومن بين مجموعة التحكم البالغ عددها 6,134,940، كان متوسط العمر 52.1 عامًا، و50.1% من النساء، كما كان متوسط وقت المتابعة لكورونا والمجموعات الضابطة 120 و121 يومًا على التوالي.

وتم اقتراح ارتباطات محتملة لكورونا بأمراض المناعة الذاتية، فعلى ما يبدو أن فيروس كوفيد 19 يزعج القدرة على التحمل الذاتي ويثير تفاعلات المناعة الذاتية عبر التفاعل المتبادل الذي قد يؤدي إلى تطور أمراض المناعة الذاتية.

في الوقت نفسه، تبين أنه كان لدى مرضى كورونا مخاطر أعلى بكثير للإصابة بالثعلبة البقعية، والثعلبة والتهاب الأوعية الدموية المرتبط بالأجسام المضادة السيتوبلازمية ومرض كرون والساركويد، كما ارتبطت مخاطر الثعلبة الشاملة، والصدفية، والبهاق، والتهاب الأوعية الدموية، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، والتهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض لا يزال يصيب البالغين، ومتلازمة سجوجرن، والتهاب الفقار ، والساركويد، بزيادة شدة فيروس كورونا المستجد.