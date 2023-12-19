جامعة المنصورة تناقش "تحديات الطاقة الكهربية" بمؤتمر الشرق الأوسط الدولى الرابع والعشرين

انطلقت اليوم فعاليات "مؤتمر الشرق الأوسط الدولى الرابع والعشرين لنظم القوى الكهربية" بكلية الهندسة جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور إبراهيم مجاهد رئيس اللجنة القيادية للمؤتمر، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور شريف بدوى القائم بعمل عميد كلية الهندسة، الدكتور أكرم المتولى رئيس قسم القوى الكهربية ورئيس المؤتمر.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن حياة المواطن تعتمد فى كثير من جوانبها على الطاقة وخصوصًا الطاقة الكهربية التى تعد محورًا أساسيًا فى خطة التنمية فى الدولة المصرية وسعيها لتحسين جودة حياة المواطن المصرى؛ وتحقيق الكفاية والاستدامة بالتحول التدريجى نحو مصادر الطاقة الآمنة والمتجددة، وفقا لأرقى التكنولوجيا المتاحة فى العالم، ويسعى هذا المؤتمر لإيجاد حلول مبتكرة تفيد فى تحديات كفاءة واستدامة الطاقة التى توليها الجامعة اهتمامًا بالغًا فى خطتها ومشروعاتها البحثية، إيمانًا بتأثير الطاقة فى تقدم الوطن وتحسين حياة المواطن، وتسعى كلية الهندسة بجامعة المنصورة منذ نشأتها الى تطوير البرامج العلمية على كافة المستويات، وفقًا لمعايير الجودة التى من شأنها رفع مستوى البحث العلمى بالجامعة.



وقال الدكتور إبراهيم مجاهد، إن المؤتمر شهد تطورا كبيرا على مدار سنوات تم خلاله مناقشة التحديات التى تواجه الطاقة الكهربية والتى تتماشى مع تطورات هندسة القوى الكهربية فلقد أصبح المؤتمر منبرا للعلماء والباحثين من شتى بقاع لعالم لعرض كل ماهو جديد من الابحاث العلمية والتطبيقات فى مجال الطاقة.



وأشار الدكتور طارق غلوش، إلى أن المؤتمر يأتى متوافقًا مع رؤية الجامعة وقطاع الدراسات العليا والبحوث فى تحفيز وتشجيع الباحثين والبحث العلمى، لإيماننا العميق بقيمة العلم ودوره فى تنمية المجتمع وإيجاد حلول لما يواجهه من مشكلات فى مختلف جوانب الحياة، لذلك تحرص الجامعة وتبذل جهودًا كبيرة لدعم العلم والباحثين فى صورة إنشاء وتطوير العديد من المعامل البحثية وتمويل المشروعات البحثية، مما كان له أثره فى تحسين تصنيف الجامعة عالميًا، كما يناقش المؤتمر قضايا الطاقة والبيئة، وما يواجه هذا القطاع من تحديات فى سعى جاد لإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق هدفًا أساسيًا للدولة المصرية فى توفير طاقة كافية وآمنة ومستدامة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والبيئية لتحسين جودة الحياة فى ربوع مصر.



وأضاف الدكتور أكرم المتولى، أن المؤتمر يهدف الى عرض التقدم العلمى والتكنولوجى فى مجال الطاقة الكهربية والموضوعات ذات الصلة كما يعد المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والتعاون والتقارب بين الباحثين ورجال الصناعة، ويتضمن المؤتمر 6 محاضرات علمية لعلماء وباحثين من مصر والخارج بالاضافة عرض 177 ورقة بحثية منها 163 لمؤلفين مصريين يمثلون 40 جامعة ومركز ومعهد بحثى داخل مصر و14 لمؤلفين أجانب من خارج مصر يناقش المؤتمر 223 بحث خلال 25 جلسة نقاش علمية وتتناول أبحاث المؤتمر التحديات التى تواجه منظومة الطاقة الكهربية فى قطاعات التشغيل والتحكم بجانب تعظيم الاستفادة من تطبيقات الطاقة المتجددة وتطويرها.



وأشار الدكتور شريف بدوى، إلى أن كلية الهندسة تستضيف فعاليات المؤتمر هذا العام بمشاركة كوكبة من العلماء والباحثين فى مجال الطاقة الكهربية لتبادل الأفكار وعرض كل ما هو جديد، حيث تناقش فعاليات المؤتمر فى 13 مجالاً بحثيًا، كما عبر عن أمله أن تكون مخرجات المؤتمر تقدم حلولاً مبتكرة لمواجهة تحديات ومشاكل الطاقة فى مصر.