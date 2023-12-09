استقبال حافل لبعثة الطائرة في ليبيا استعدادًا للمشاركة ببطولة أفريقيا للناشئين

وصلت منذ قليل إلى دولة ليبيا بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عامًا والمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

وكان في استقبال البعثة بمطار مدينة مصراته مسؤولي الاتحاد الليبي و على رأسهم الكابتن خيري دوه رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد و مدير البطولة، ولاقت البعثة كل الترحيب من سلطات المطار حيث تم تسهيل كافة إجراءات الدخول حتى وصول البعثة إلى مقر الإقامة بأحد الفنادق الكبرى.

و عقب وصول البعثة أجرى الكابتن أحمد السيد المدير الفني للمنتخب تدريبات استمرت لمدة ساعتين من السابعة و حتى التاسعة مساء واطمأن فيها على حالة اللاعبين الذين بدا عليهم الإصرار على الفوز بالبطولة التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لأول مرة بعد اعتمادها من الاتحاد الدولي.

جدير بالذكر أن البطولة تؤهل أصحاب المركزين الأول و الثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.



ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، الجزائر، المغرب، الكاميرون، زيمبابوي، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.

ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني وسحب القرعة بعد غدًا الإثنين لتحديد المتنافسين في دور المجموعات بالبطولة القارية.

وتضم بعثة مصر كلا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد على الاجتماع بالبعثة قبل السفر وطالبهم بالتركيز الشديد والأداء بقوة من أجل الفوز بالبطولة والتأهل لبطولة العالم ومواصلة الإنجازات التى بدأت بفوز منتخب الكبار باللقب الإفريقي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.

وكذلك منتخب الناشئات الفائز مؤخرًا باللقب الإفريقي وتأهل أيضًا لبطولة العالم