أسعار الذهب اليوم اللاثاء 19 - 12 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2880 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

وجاء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2885 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3297 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3022 جنيها.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2472 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1923 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1648 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1236 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 23080 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2025 دولارا للأوقية.

