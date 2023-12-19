جامعة أسيوط تنظم ورش لتحكيم ومناقشة الأعمال الأدبية والثقافية لاختيار أفضل طلابها

تنظم إدارة النشاط الثقافي بجامعة أسيوط، مجموعة من الفعاليات لتحكيم ومناقشة الأعمال الأدبية والثقافية في اليوم الأخير من ورش العمل، يهدف هذا الحدث إلى اختيار أفضل طلاب الجامعة لتمثيلها في مهرجان "إبداع 12" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة. ستقام هذه الفعاليات في بنادي الأنشطة الطلابية بالاستاد الرياضي من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثالثة مساءً.

وتحظى هذه الفعاليات برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الذي يولي أهمية بالغة للنشاط الثقافي والتنمية الشبابية. يهدف هذا الحدث إلى تعزيز الإبداع والتفكير النقدي في الجامعة ودعم المواهب والقدرات الفنية والأدبية لدى الطلاب.

وتم عقد فعاليات اليوم الأخير لورش عمل لتحكيم ومناقشة الأعمال الأدبية والثقافية بجامعة أسيوط، وذلك بتنظيم من إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب. تمت هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى إشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

تم تنفيذ ورش العمل وإعدادها بواسطة هاشم سيد، مدير إدارة النشاط الثقافي بجامعة أسيوط. شهدت هذه الورش استعراض وتقييم الأعمال الأدبية والثقافية القدمى والحديثة، حيث تمت مناقشة جودة الأعمال وتحديد الأوجه التي تحتاج إلى تطوير وتحسين.

شارك في هذه الورش مجموعة متنوعة من الأدباء والكتاب والمثقفين، وقد تم تشكيل لجان تحكيم متخصصة لتقييم الأعمال المشاركة. تم النقاش وتبادل الآراء والملاحظات بين أعضاء اللجان والمشاركين، في إطار حوار بناء وبهدف المساهمة في تطوير المشهد الثقافي والأدبي في الجامعة.

تمت هذه الورش بعناية واحترافية عالية، بما يضمن إعطاء الفرصة العادلة للمشاركين لتقديم أعمالهم والحصول على تقييم شامل ومنصف. تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الإبداع والتفاعل الثقافي بين الشباب وتوفير بيئة تشجيعية للكتابة والإبداع الأدبي.

ورشة العمل الأخيرة تعتبر ختامًا رائعًا لسلسلة فعاليات النشاط الثقافي التي نظمتها إدارة النشاط الثقافي بمساعدة الجهات الراعية والمشرفة. تمثل هذه الفعاليات فرصة لتطوير المواهب والمهارات الأدبية والثقافية لدى الطلاب، وتوفير منصة لعرض ونقد الأعمال الأدبية والثقافية المبدعة.

بهذا الجهد المبذول من قبل إدارة النشاط الثقافي وبالتعاون مع الجهات الراعية والمشرفة، تأكدت هيئة جامعة أسيوط من دورها الفعّال في تعزيز ونشر الثقافة والأدب بين طلابها وتعزيز قدراتهم الإبداعية. ستستمر الجامعة في تنظيم مثل هذه الفعاليات الملهمة لتعزيز الوعي الثقافي والأدبي بين الشباب وتشجيعهم على المشاركة في النشاطات الثقافية المستقبلية.

وتم تقديم العروض والأعمال الأدبية والثقافية التي تم اختيارها للتحكيم والمناقشة خلال الورشة. ولجنة التحكيم مكونة من خبراء وأساتذة في المجال الأدبي والثقافي، الذين قاموا بتقييم الأعمال واختيار الأفضل من بينها. وتم النظر في عناصر مثل الأصالة والابتكار والأسلوب والرسالة الفنية والقوة التعبيرية للأعمال المقدمة.

وتم اختيار الطلاب الفائزين بناءً على تقييم اللجنة، وسيتم تكريمهم وتكريم أعمالهم المميزة في حفل توزيع الجوائز خلال مهرجان "إبداع 12". ستكون هذه الفعالية فرصة مثالية للطلاب للتعرف على أعمال زملائهم وتبادل الأفكار والخبرات الثقافية.

يعكس هذا الحدث التزام جامعة أسيوط بتطوير وتعزيز النشاط الثقافي والأدبي بين الطلاب. يساهم هذا في تعزيز قدراتهم الفكرية والفنية وتنمية شخصياتهم وتوسيع آفاقهم الثقافية. كما يعد هذا المهرجان فرصة مهمة للشباب للتعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم الفنية والأدبية للعالم.

يجب على الجميع دعم وتشجيع هذه المبادرات الثقافية والأدبية التي تعزز التنمية الشبابية وتعزز عزيمة الشباب على تحقيق الإبداع والتميز في مجالات مختلفة. إن الجامعة ووزارة الشباب والرياضة تعترفان بأهمية دور الشباب في بناء المستقبل، وتستحق هذه الفعاليات الدعم والتقدير. نتطلع إلى مشاركة قوية من الطلاب وتكون هذه الفعاليات مناسبة لاكتشاف المواهب الواعدة وتشجيعها للمضي قدمًا في مسيرتها الثقافية والأدبية.

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية