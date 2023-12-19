محافظ القاهرة: صندوق تحيا مصر دعم الخير في كل المجالات

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، معرض الحماية الاجتماعية الذى نظمه صندوق تحيا مصر لرعاية 4000 أسرة من عمال وعاملات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إيمانًا وتقديرًا من الصندوق بدورهم العظيم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لجمهورية مصر العربية وإخلاصهم في عملهم والتفاني في كافة الأوقات والظروف.

جاء ذلك بحضور تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر،ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والإعلامي القدير طارق علام، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر ومحافظة القاهرة.

وفى بداية كلمته تقدم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على انشاء صندوق تحيا مصر ضمن مبادرته لدعم المشاركة المجتمعية من خلال المبادرات التنموية ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا حيث يأتى تعزيز دور صندوق تحيا مصر التنموى والرائد فى تقديم كافة أوجه الرعاية للأسر والفئات الاولى بالرعاية على مستوى المحافظات وكذلك على مستوي تقديم الدعم للأسر وأهالينا فى غزة .

وثمن محافظ القاهرة تبنى اللواء أ.ح أحمد على الأمين العام لصندوق تحيا مصر مبادرة مشاركة الصندوق لدعم العاملين فى قطاع النظافة من أبناء هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بإجمالي 4000 عامل يتم من خلالها تقديم العديد من المبادرات والانشطة لدعمهم وأسرهم لإدخال البهجة والسعادة على قلوبهم من خلال توفير 40 ألف قطعة ملابس كذلك مبادرة توفير جهاز عرائس من خلال تجهيز الاجهزة الكهربائية .

وأضاف محافظ القاهرة أن صندوق تحيا مصر يشهد تكثيفًا فى أنشطته لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال حزم متكاملة من المبادرات والانشطة .

وأكد محافظ القاهرة أن صندوق تحيا مصر هو صندوق دعم الخير فى كافة المجالات، ويقدم مبادرات الخير فى كافة أرجاء الجمهورية، مشيرا الي ان صندوق تحيا مصر يدعم أبناء مصر ومبادراته التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



معرض الحماية الاجتماعية مستمر لمدة 4 أيام متواصلة

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن معرض الحماية الاجتماعية مستمر لمدة 4 أيام متواصلة، وهي الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويضم 40 ألف قطعة متنوعة من الملابس، وأحذية وأواني الطهي ومستلزمات المطبخ والمفروشات والبطاطين وحقائب عناية شخصية ولعب الأطفال، فضلًا عن 4000 قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه لكل عامل بإجمالي 2 مليون جنيه، ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم من إحدى الأسواق التجارية الذي تم اختياره بعناية، ولكل أسرة حق اختيار 10 قطع متنوعة من المعرض بحُرية تامة ودون مقابل، لرفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وتوفير متطلبات الحياة الضرورية لهم، والمساهمة في رسم البهجة وإدخال السرور علي قلوبهم.

وفي السياق ذاته، أضاف عبد الفتاح، أن المعرض يسر زواج عددًا من الفتيات من أبناء العاملين بالهيئة من خلال تقديم (ثلاجة – بوتاجاز – غسالة - مروحة – محضر طعام – قطاعة خضروات – طقم أدوات طهو – مفروشات – سجاد – صندوق ملابس جديدة) لكل عروسة، معربًا عن سعادته، وخالص أمنياته بحياة زوجية تملؤها المودة والسكينة للفتيات.

وخلال المعرض، قدم الإعلامي طارق علام، العديد من الجوائز بنظام السحب والقرعة العلنية على 200 هدية متنوعة مثل (غسالات ومحضرات الطعام ومرواح وسخانات وأطقم أواني تيفال وقطاعات خضروات وبطاطين ومفروشات وأغطية وكشافات إضاءة)، وسط أجواء غمرتها الفرحة والسعادة بين العاملين.

ولأن ذوي الهمم على قائمة أولويات صندوق تحيا مصر وجزءًا أصيلًا من المجتمع، وفر الصندوق عددًا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء العاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية، وتذليل أي معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن العاملين بالنظافة يستحقون منا كل الاحترام والتقدير، كونهم ركيزة أساسية في المجتمع، حيث إن الجهود التي يبذلونها للحفاظ على نظافة المناطق العامة والخاصة والحفاظ على صحة الجميع لا يمكن تجاهلها، لذا فإنه من واجبنا جميعًا أن نقدم لهم الدعم والتقدير الذي يستحقونه، مضيفًا أن معارض الحماية الاجتماعية تخفف من أعباء المعيشة على الأسر الأولى بالرعاية، وتعزز الترابط والتكافل بين أفراد المجتمع.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر، استطاع من خلال مبادرة ومعارض الحماية الاجتماعية "دكان الفرحة" تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ومعارض للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث تتم إتاحة الفرصة للمستفيدين لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل، ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن، في أغلب محافظات الجمهورية، فضلًا عن تنظيم معارض في دور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوي الهمم، بجانب تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج ويتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الأولى بالرعاية، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.