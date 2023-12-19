10 نصائح للقيادة تحت المطر بشكل آمن أثناء التقلبات الجوية

تتعرض غالبية الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، مع سقوط الأمطار لتراكم المياه على الطرق، ما يعرض السيارات للانزلاق، ويتسبب في حوادث مرورية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، ومع وجود الشبورة خلال فصل الشتاء.

وتتسبب الأمطار في صعوبات لسائقي السيارات بالطرق المفتوحة، وذلك نتيجة لقلة مقاومة الفرامل على المسطحات المبتلة، وأيضًا انخفاض معدلات ثبات السيارات أثناء سيرها فوق الأراضي الرطبة.

نصائح القيادة تحت المطر

ينصح خبراء السلامة بضرورة اتباع مجموعة من النصائح للسائقين للقيادة بأمان أثناء تساقط الامطار.

التحقق من ضغط إطارات السيارة وتأكد من سلامتها.

التأكد من عمل مساحات الزجاج والأضواء بكامل كفاءتها.

تشغيل المصابيح الأمامية الخاصة بالسيارة، لزيادة الرؤية الخاصة علي الطريق والقدرة على رؤية سيارتك على الطريق.

استخدم حارة الطريق الوسطى لأن المياه تتجمع إلى جانبي الطرق.

تهوية السيارة لما تسببه الأمطار في ارتفاع مستويات الرطوبة، وتحول النوافذ لضبابية مع ضرورة التوقف جانبًا إذا لم تعد قادرًا على الرؤية من خلال نوافذك.

تجنب القيادة بجانب الشاحنات الكبيرة لأن رذاذ إطاراتها قد يحجب رؤية الزجاج الأمامي لسيارتك في وقت قصير للغاية.

مراجعة فرامل السيارة، والتأكد من صلاحيتها وعملها بشكل طبيعي خلال الأمطار.

عند انزلاق سيارتك على المدرج الرطب، فلا تفزع وابق هادئًا وابعد قدمك ببطء عن دواسة البنزين.

التمهل في بداية المطر عندما تبدأ في السقوط، لما تسببه الزيوت والشحوم التي قطرت من المركبات في الطريق في الارتفاع مرة أخرى، إلى السطح من الانزلاق.

التمهل عند القيادة في ظروف الطقس الرطبة، يجب أن تقود أبطأ بكثير مما تفعل عادة الطرق الرطبة خطيرة للغاية.

امنح نفسك وقتا إضافيًا للوصول إلى وجهتك كن صبورًا، لأنّ السائقين من المرجح أن يخفضوا السرعة.

تجنب المياه العميقة لا تعرف أبدًا ما إذا كان العمق، يسبب تلفًا لسيارتك أو يمنعك من المضي قدمًا إذا لم تتمكن من العثور على طريق حوله، فمر ببطء من خلاله.

حافظ على مسافة آمنة بين السيارات، بوجود مسافة أكبر بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

إذا لم تكن مضطرًا لذلك، لا تقود سيارتك أثناء هطول الأمطار الغزيرة.