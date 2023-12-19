بعد شطبه.. أحمد رمضان يفضح سجل تجاوزات مصطفى كامل| وتدخل هاني شاكر يشعل الحرب

فتح المايسترو أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية السابق، النيران على نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، بعد قرار شطبه من جداول النقابة نهائيًا، ومنعه من مزاولة المهنة لمدة عام، دون المساس بالمعاش.

أحمد رمضان يواجه مصطفى كامل بتجاوزاته بعد شطبه من جداول النقابة

صرح أحمد رمضان بأن قرار شطبه من النقابة جاء بأمر من مصطفى كامل، لتصفية حسابات سابقة بينهما، تتعلق بشأن الدورتين اللاتي سقط فيهما أمام الفنان هاني شاكر، بالإضافة إلى طعن الأول في نتيجة الانتخابات الأخيرة لنقابة المهن الموسيقية والتي انتهت بفوز مصطفى كامل.

مصطفى كامل وأحمد رمضان وهاني شاكر

كما أكد رمضان أن مصطفى كامل لا يُفرق بين صفته وشخصه، الأمر الذي دفعهه للإنتقام منه بهذه القرار على خلفية خلافاتهما السابقة، لافتًا أن ما بُني علي باطل فهو باطل، والمطعون عليه يتعامل على إنه في عزبته الخاصة"، مضيفًا: "الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا".

وأوضح رمضان أن موقفه ثابت ومعلن منذ إعلان نتيجة الإنتخابات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفنان هاني شاكر أفضل من النقيب مصطفى كامل.

المايسترو أحمد رمضان

المايسترو أحمد رمضان بعد شطبه من الموسيقيين: هرفع دعوى تزوير

وأعرب أحمد رمضان عن استيائه الشديد من قرار مجلس النقابة، مشددًا على أنه سيلجأ للقضاء ويقوم برفع دعوى تزوير على عليهم، نظرًا لأنه لم يستأنف.

في الوقت نفسه، أصدر المايسترو أحمد رمضان، بيانًا رسميًا استنكر فيه بيان مجلس تأديب نقابة المهن الموسيقية، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

المايسترو أحمد رمضان

وجاء البيان كالآتي: "استكمالًا لمسلسل تجاوزات نقيب المهن الموسيقية في استغلال منصبه وإساءة استعمال حق التقاضي مع عدم التفريق بين شخصه ومنصبه".

وتابع: "فوجئت منذ ساعات قليلة من وسائل الإعلام بزعم صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافي الخاص بأعضاء المهن الموسيقية في الاستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان عن القرار رقم واحد لسنة 2023 وقد قضي في الاستئناف برفضه وقبول استئناف نقيب المهن الموسيقية".

بيان أحمد رمضان بعد شطبه من النقابة

وأردف: "وتعديل القرار المستأنف إلى الشطب من جداول النقابة، وذلك دون ذكر رقم الاستئناف وبيانه، علمًا بأنني لم أستأنف القرار المعني ولا أعلم عن هذا الاستئناف شيئًا إلا من خلال البيانات الصحفية".

وأضاف: "لذلك جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة دعوى تزوير في التقرير بالاستئناف دون علمي، رغم علم النقيب أن هناك تحقيقات تجري بمعرفة النيابة العامة في المحضر رقم 228 لسنة 2023 إداري عابدين والمقيد برقم 2896 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني للنائب العام عن ذات الواقعة".

مصطفى كامل

واختتم رمضان البيان قائلًا: "وبذلك قد وصلت الخلافات داخل مجلس النقابة إلى الحد الذي يستوجب معه وللصالح العام إقامة دعوى حراسة قضائية لتعيين حارس قضائي لإدارة النقابة لحين الانتهاء من تلك النزاعات".

شطب المايسترو أحمد رمضان من جداول النقابة ومنعه من مزاولة المهن لمدة عام

وكان مجلس التأديب للاستئناف بنقابة المهن الموسيقية، قد أصدر بيانًا رسميًا، يقرر فيه شطب المايسترو أحمد رمضان سكرتير النقابة السابق، من جداول النقابة ومنعه من مزاولة المهن لمدة عام دون المساس بالمعاش.

المايسترو أحمد رمضان

بيان محامي المايسترو أحمد رمضان ردًا على شطبه من نقابة الموسيقيين

ومن جانبه، كشف محامي أحمد رمضان في بيان صحفي شاركه عبر حساب الموسيقار قائلا: "أودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرها في الطعن المقام من مكتبنا عن الموسيقار الكبير د.أحمد رمضان، بصفته سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية ضد المطعون على فوزه كنقيب عام لنقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل، بعد استقالة الفنان المحترم هانى شاكر".

وتابع البيان: "وأوصت فيه بالآتي: أولا: بقبول الدعوى شكلًا، ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية لاختيار النقيب العام المنعقدة في تاريخ 11/10/2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب".

هاني شاكر

واختتم: "ثالثا: إلزام الجهة الإدارية المصروفات.جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية شهدت إجراء انتخابات على منصب النقيب، عقب تقديم الفنان هاني شاكر استقالته، وأقيمت في أكتوبر 2022، وفاز فيها مصطفى كامل على منافسه المايسترو مصطفى حلمي، وأعلن بعدها أحمد رمضان أنه لا يعتبر كامل نقيبا لعدم اكتمال الميثاق القانوني للانتخابات".