الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مصطفى كامل يعلن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

مصطفى كامل
مصطفى كامل

تعرض الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، لوعكة صحية مفاجئة جعلته يلجأ للمتابعة الطبية اليومية وملازمة الفراش .

أعلن مصطفى كامل عن أزمتة الصحية من خلال منشور جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب:« الأخوة والأحباب والزملاء.. شكرًا لكل من اتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان».

 

وتابع نقيب الموسيقيين: « لم أتمكن من الرد عليه طوال الفترة الماضية نظرًا لمروري بأزمة صحية شديدة ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يوميًا.. الحمدلله رب العالمين اللهم أشفنا وأشفي مرضانا جميعًا ».

 

آخر أعمال مصطفى كامل 

وكان مصطفى كامل، طرح آخيرًا أغنية بعنوان "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة.

 

وتقول كلمات الأغنية: «وأنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر وأطعم من الموزه، آه يا محظوظ يا ابن المحظوظة، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن ».

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