مدير تعليم نجع حمادي يتفقد مدرستي عزبة دنقل الإبتدائية ونجع الغليظ

تفقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الثلاثاء، يرافقه عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، وعنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء ، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، مدرستي عزبة دنقل الابتدائية، ونجع الغليظ للتعليم الأساسي، لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط الإداري.

ووجه مدير عام الإدارة، خلال تفقده فصول الدراسة، والانشطة، والمعامل، وقاعات رياض الأطفال، باستغلال حجرات الأنشطة في الأغراض المخصصة لها، ووضع قوائم التلاميذ والطلاب والجداول وإعلانها في مكان واضح داخل الفصول، مع ضرورة اعتماد وختم الجداول قبل تسليمها للمعلمين.

وشدد وزيري، على تفعيل الإشراف اليومي، وتوزيع حصص الاحتياط مع بدء اليوم الدراسي، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة بالمدارس، والاهتمام بسجلات تحضير المعلمين والتوقيع عليها من قبل المعلم، والموجه المختص، ومدير المدرسة، مشددا علي استكمال السجلات المدرسية.

وشدد مدير عام الإدارة، على ضرورة تفعيل وحدات التدريب بالمدارس، والاهتمام بتسجيل الغياب الفعلي بصفة يومية، وسجلات 5 سلوك، مع تفعيل الكتابين الدوريين رقمي ( 30 ) و ( 33 ) المنظمة للعمل داخل المدارس.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية اليومية التي يجريها مدير عام الإدارة للمدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط الإداري.