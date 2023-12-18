ضبط الأسواق والتحكم بالأسعار.. ملفات تنتظر الحلول من الرئيس المُنتخب

سويعات قليلة تفصلنا عن إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الجمهورية 2024، والتي تنافس فيها أربعة مرشحين وهم الرئيس الحالي للبلاد عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس جزب الشعب الجمهوري.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل الانتخابات الرئاسية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وينتظر الرئيس المُنتخب عدد من الملفات المهمة التي يجب أن تلقى اهتمامًا كبيرًا للعمل على سرعة حلها، لما تشكله من ثِقل على كاهل المواطنين، وعلى رأسها ملف ضبط الأسواق والتحكم في الأسعار.

شهدت الأسواق المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، حالة من الغلاء الفاحش الذي أصبح ينهش في عقول البسطاء، الذين صاروا يحدثون أنفسهم من قلة الحيلة وغلبة الأمر، فالأسعار أصابت المواطنين بالهوس.

السكر يتخطى حاجز الـ50 جنيهًا، والبصل يصل لـ 45 جنيهًا، والأرز بـ 30 جنيهًا، سلع أساسية تتجاوزها أسعارها الحد المعقول والمناسب للمصريين، لتصبح في متناول أصحاب الطبقات العليا، فهل لأسرة بسيطة المقدرة على صرف ما لا يقل عن مائتي جنيهًا يوميًا لإطعام أطفالهم وجبة شعبية بسيطة؟.

وفي جولة ميدانية لـ"الوفد" بأحد الأسواق في محافظة الجيزة، أعربت السيدات ربات المنازل عن ضيقهن الشديد من غلاء الأسعار وعدم مقدرتهن على إدارة أوضاعهن المادية أمام عجزهن عن شراء أبسط المستلزمات التي يحتاجها البيت والأطفال.

ارتفاع الأسعار هوس المصريين

وقالت المواطنة (ح.م): الخضار غالي أوي ومش قادرة اشتري لحمة لعيالي، والفاكهة مش بتدخل البيت .

والتقط طرف الحديث، المواطن (أ. س): أنا موظف على قد حالي ومرتبي مش مكفي العيشة، لا قادر أعلم عيالي ولا آكلهم كويس.

ومن ناحيته، قال أحد الباعة، إن السلع تصل لهم بأسعار مرتفعة نتيجة عوامل كثيرة على رأسها النقل، مضيفًا: يارب الأسعار تنخفض عشان نعرف نكسب والناس تقدر تشتري.

وجدير بالذكر، أن الدولة تسعى جاهدة للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ومن بينها السكر الذي وفرته وزارة التموين بالمجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين بـ27 جنيهًا.

ويشن جهاز حماية المستهلك، الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف المحافظات، لضبط المخالفين وتوقيع العقوبات عليهم، والتحكم في الأسعار والحد من الارتفاعات الجنونية للأسعار.